קבר אלעזר הכהן, השוכן בכפר עווארתא שבשומרון, הוצת היום (רביעי) בידי פורעים פלסטינים.

בעקבות האירוע קרא ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, לממשלה ולמערכת הביטחון לנקוט פעולה נחושה נגד האחראים להצתה, והודיע כי המועצה תפעל לתיקון הנזק שנגרם למקום.

הוא גינה בחריפות את המעשה. "זה אירוע חמור מאוד. הם מתנהגים פעם אחר פעם כמו דאעש. אני מצפה מהממשלה, מצה"ל וממערכת הביטחון לתגובה נחושה מאוד. לא מספיק לתקן את הנזק, ואנחנו גם נפעל כדי לתקן את המקום הקדוש. נדרשת גם פעולה ביטחונית נחושה נגד האחראים למעשה".

לצד הדרישה לתגובה, ראש מועצת שומרון ביקש להדגיש כי האחריות להפעלת כוח ולפעולות ביטחוניות נתונה בידי צה"ל ומערכת הביטחון בלבד. "אנחנו נותנים אמון בצה"ל ומצפים מצה"ל וממערכת הביטחון לעשות את העבודה. רק צה"ל ומערכת הביטחון מוסמכים להפעיל כוח. תושבי השומרון מחזקים את כוחות הביטחון, סומכים עליהם ומצפים לתגובה נחושה", הדגיש.

במקביל לקריאתו לפעולה נגד האחראים להצתה, הודיע ראש המועצה כי יפעל לתיקון הנזקים בקבר.