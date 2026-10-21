אחוזי התמיכה בטראמפ ממשיכים לצנוח. שבועיים לפני בחירות האמצע בארה"ב, סקר חדש את רשת CNN מעניק לנשיא טראמפ 32 אחוזי תמיכה בלבד בקרב המצביעים האמריקאים, לעומת 67 אחוזים המתנגדים למדיניות של הנשיא.

51 אחוזים טענו כי הם "מתנגדים בתוקף" למדיניות טראמפ ועוד 16 אחוזים "מתנגדים במידה מסוימת" לטראמפ. רק 13 אחוזים "תומכים בתוקף" בטראמפ, לעומת 19 אחוזים התומכים בו "במידה מסוימת".

על השאלה "האם אתה תומך במדיניות הכלכלית של טראמפ" ענו 73 אחוזים כי הם מתנגדים לה, לעומת 27 אחוזים התומכים במדיניות הכלכלה של הנשיא. 61 אחוזי מתנגדים למדיניות ההגירה של טראמפ, לעומת 38 אחוזים התומכים בה.

גם במדיניות החוץ נרשם רוב עצום בקרב המתנגדים לטראמפ. 70 אחוזים טענו כי "אינם מרוצים" ממדיניות החוץ של טראמפ, לעומת 30 אחוזים התומכים בה. בנושא האינפלציה הפערים גדולים עוד יותר. 77 אחוזים אינם מרוצים מהטיפול של טראמפ ביוקר המחיה והאינפלציה, לעומת 23 אחוזים בלבד המרוצים ממנה.

שאלה נוספת הייתה "עד כמה אתה מרוצה מהדרך בה דברים מתנהלים בארה"ב?". רק 23 אחוזים ענו בחיוב, לעומת 76 אחוזים שענו כי "אינם מרוצים כלל" מהמצב בארה"ב. לקראת בחירות האמצע, 49 אחוזים ממשתתפי הסקר אמרו כי יצביעו למועמד הדמוקרטי, לעומת 39 אחוזים שמעדיפים את המועמד הרפובליקני במדינתם.