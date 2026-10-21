היועצת המשפטית לממשלה עדכנה הערב (רביעי) בפני בג"ץ נתונים על היקף ההשתמטות משירות צבאי, שלפיהם 110,330 חייבי גיוס מוגדרים כמשתמטים או כעריקים.

על פי הנתונים שהועברו לבית המשפט, 81% מהם משתייכים לציבור החרדי, ואילו 19% מגיעים מהאוכלוסייה הכללית.

לצד הנתונים טענה היועצת כי המדינה אינה מפעילה את מלוא אמצעי האכיפה העומדים לרשותה, והציעה לבג"ץ לשקול מתן הוראות נוספות שיאפשרו שלילת הטבות כלכליות ממי שאינם ממלאים את חובת הגיוס.

העדכון שהוגש לבית המשפט מציג את היקף ההפרות של חובת השירות הצבאי, ובמקביל מצביע על עלייה במספר המתגייסים החרדים בשנה האחרונה.

על פי הנתונים, מתוך 110,330 המשתמטים והעריקים, הרוב המכריע משתייך לציבור החרדי. שיעורם עומד על 81% מכלל חייבי הגיוס המפרים את החוק, בעוד שחלקם של המשתמטים והעריקים מהאוכלוסייה הכללית עומד על 19%.

היועצת המשפטית לממשלה טענה כי למרות ממדי התופעה, המדינה עדיין אינה ממצה את כלי האכיפה הקיימים. לדבריה, יש מקום לבחון שימוש באמצעים נוספים כדי להתמודד עם הפרת חובת הגיוס.

בהתאם לכך העלתה בפני בג"ץ את האפשרות להרחיב את הצעדים הכלכליים נגד משתמטים ועריקים. היועצת הציעה כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות, מעבר לצעדים שננקטים כיום.

לצד הביקורת על היקף האכיפה, הנתונים שהוצגו מלמדים על גידול במספר החרדים המתגייסים לצה"ל. בשנת הגיוס האחרונה, 2025, התגייסו 4,298 חרדים, לעומת 2,811 בשנת הגיוס שקדמה לה.

על פי הנתונים שנמסרו, מדובר בעלייה של כ-65% במספר המתגייסים החרדים בתוך שנה.

גורמי המקצוע מייחסים את הגידול בשיעורי הגיוס לשילוב בין הרחבת אפשרויות השירות המותאמות לציבור החרדי לבין הגברת פעולות האכיפה, לרבות צעדים בעלי משמעות כלכלית.