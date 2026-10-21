תקרית חריגה בדרום לבנון כמעט הובילה למשבר דיפלומטי בין ישראל ללבנון, לאחר שצה"ל תקף בטעות כלי מאויש של צבא לבנון במהלך ניסיון להשמיד נגמ"ש רובוטי ישראלי שיצא משליטה.

בכאן חדשות נחשף כי התקיפות בוצעו סמוך לחיילים לבנונים, אך הסתיימו ללא נפגעים וללא נזק.

התקרית התרחשה בשבוע שעבר באזור הכפר ראס אל-ביאדה, בגזרה המערבית של דרום לבנון, שבה פועלים לוחמי גדוד נצח יהודה. נגמ"ש רובוטי של צה"ל, המופעל באמצעות שליטה מרחוק, נשלח למשימה באזור. במהלך הפעילות אירעה תקלה, שבעקבותיה איבדו הכוחות את השליטה על הכלי. הנגמ"ש המשיך לנוע והגיע סמוך למוצב של צבא לבנון.

בצה"ל החליטו להשמיד את הנגמ"ש שיצא משליטה, ולשם כך הופעלו כלי טיס שביצעו מספר תקיפות מהאוויר.

התקיפות פגעו בסביבת הכלי שאותו ביקשו הכוחות להשמיד. אלא שבהמשך התברר כי בעקבות טעות בזיהוי הותקף כלי מאויש השייך לצבא לבנון, ולא הנגמ"ש הרובוטי הישראלי שהיה יעד התקיפה המתוכנן.

האירוע התרחש בתקופה רגישה, על רקע הפסקת האש והשיחות בין ישראל ללבנון. לפי הפרסום, פגיעה בחיילים לבנונים הייתה עלולה לגרום למשבר מדיני חמור בין המדינות ואף להביא להפסקת השיחות המתנהלות ביניהן.

בתגובה לפרסום אישר דובר צה"ל כי האירוע נמצא בבדיקה, והדגיש כי הפעילות הצבאית באזור אינה מכוונת נגד צבא לבנון. "האירוע מוכר ומתוחקר. נדגיש כי פעילות צה"ל במרחב מכוונת נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבד, ולא נגד צבא לבנון".