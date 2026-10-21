הרב יהושע שפירא: ״אנחנו בסכנה נוראית" צילום: דוברות

הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן ומבכירי רבני הציונות הדתית, קרא להתגייס לפעילות לקראת הבחירות והביע תמיכה בהצבעה לציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

בדבריו הזהיר כי עליית השמאל לשלטון עלולה להציב את ישראל בפני סכנה ברורה ומיידית.

"אתמול הייתי במסע רבנים, והבנתי שאנחנו בסכנה נוראית בשלושה מישורים", אמר הרב שפירא. "החיילים שלנו יצטרכו עוד פעם לכבוש אחרי נסיגה מקו צהוב, יצטרכו להתמודד עם המשפטיזציה שלא תיתן להם לירות, יסכנו את חייהם. לטראמפ לא יהיה עם מי לנצח את איראן. אנחנו בסכנה נוראית".

במישור הדמוקרטי טען הרב שפירא כי: "הם עלולים לנעול לנו את האפשרות לחזור לשלטון בצורה דמוקרטית. הם יטילו עלינו דיקטטורה משפטית שלא תאפשר לנו לזוז".

את החשש המרכזי בדבריו ייחד למקומה של היהדות במרחב הציבורי: "הם אומרים בקול מלא: לסגור את ערוץ 14, את ישיבת עלי, ולא לתת לחב"דניקים להניח תפילין לאנשים ברחוב. לעקור את היהדות מרשות הרבים".

בהמשך קרא הרב שפירא לפעילות אישית של כל אחד מהתומכים עד לסגירת הקלפיות. "אני התגייסתי עד יום שלישי בעשר בלילה. אני עושה כל מה שצריך, ואני חושב שכולנו צריכים להתגייס. זה כמו צו שמונה. אנחנו צריכים להיות כולנו מגויסים בשביל לנצח את הבחירות האלה. הרבה יותר טוב מאשר אחר כך לאסוף את השברים. לכן אני קורא לכולם לראות את השבוע הקרוב כמשימה שמוטלת על כל אחד ואחד. לעשות כל מה שבידו כדי למנוע את האפשרות שהשמאל יעלה לשלטון. בוודאי לא לזרוק את הקול שלו למי שספק עובר, רק למי שבוודאי עובר. וכמובן, הדרך הטובה ביותר היא סמוטריץ'".