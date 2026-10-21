סקר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מעלה כי מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה.

על פי הנתונים מפלגת "ישר" מקבלת 20 מנדטים, הליכוד 19, ביחד 14, הדמוקרטים 10, הרשימה המשותפת 9, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, הציונות הדתית-זהות 8, ש"ס 7, עוצמה יהודית 7, רע"מ 6, המילואימניקים-כלכלית 4.

גוש הימין משיג 49 מנדטים מול 52 לגוש מתנגדי נתניהו. המפלגות הערביות מגיעות ל-15 מנדטים.

במקביל מסקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 עולה כי לו היו הבחירות כיום הייתה מפלגת "ישר" מקבלת 23 מנדטים, הליכוד 19, ביחד 15, הדמוקרטים 9, הרשימה המשותפת 9, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יהדות התורה 7, עוצמה יהודית 7, הציונות הדתית-זהות 6, רע"מ 5, ו"עמך ישראל" 4.

גוש הימין משיג בסקר זה 51 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-55.