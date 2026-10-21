ראש השב"כ, דוד זיני, הגיע אתמול (שלישי) לצרפת וקיים שורת פגישות עם בכירים בשירותי הביטחון והמודיעין המקומיים, על רקע גל המחאות והמהומות האלימות הפוקד את המדינה בשבועות האחרונים.

בכאן חדשות דווח כי הביקור נקבע מראש, אך במהלכו עסקו הצדדים גם בהתמודדות עם איומי טרור ואסלאם קיצוני לנוכח ההתפתחויות בצרפת.

במסגרת ביקור העבודה בפריז נפגש זיני עם נציגים בכירים בשני גופי מודיעין מרכזיים בצרפת: שירות ביטחון הפנים הצרפתי, DGSI, המקביל בתפקידיו לשב"כ הישראלי, ושירות מודיעין החוץ, DGSE, המוכר גם בכינוי "לה בורו" ונחשב למקבילו הצרפתי של המוסד.

הפגישות כללו שיחות מקצועיות בנושאי ביטחון, ובכללן ההתמודדות עם טרור ועם אסלאם קיצוני. הנושאים הללו עלו על רקע ההתפרעויות הנרחבות שהתרחשו בצרפת בתקופה האחרונה, אף שהביקור עצמו תוכנן עוד קודם לכן.

הגעתו של ראש השב"כ למדינה מתקיימת ימים ספורים לאחר סוף שבוע שבו נרשמו עימותים אלימים במיוחד בין מפגינים לכוחות המשטרה הצרפתית. בשבת שעברה נעצרו יותר מ-1,200 מפגינים, ו-150 שוטרים נפצעו במהלך המחאות ברחבי המדינה.

גל המחאה החל על רקע התנגדות ליוקר המחיה ולתנאים בבתי הספר, אך בחלק מהמוקדים הפכו ההפגנות להתפרעויות שכללו עימותים עם שוטרים, הצתת מבנים וכלי רכב וביזת בתי עסק.

האירועים האלימים התרחשו במספר רב של ערים, ובהן פריז, מרסיי וליון, שבהן דווח על מוקדים של הצתות, ביזה ועימותים עם כוחות הביטחון.

על פי הנתונים שפורסמו, בשבועות האחרונים השתתפו יותר מחצי מיליון בני אדם בהפגנות שהתקיימו בכ-140 ערים בצרפת. המפגינים מחו על יוקר המחיה ועל תנאי הלימוד במערכת החינוך, אולם בחלק מהערים התפתחו המחאות לאירועים אלימים בהיקף נרחב.

במקביל להתמודדות של הרשויות הצרפתיות עם ההפרות המתמשכות של הסדר הציבורי, התקיימו הפגישות בין זיני לבין עמיתיו במערכת הביטחון המקומית.

שב"כ נחשב לגוף בעל ניסיון משמעותי בסיכול טרור ובאיסוף מודיעין בתוך אוכלוסייה אזרחית. על רקע זה הגורמים הצרפתיים מעוניינים בהידוק שיתוף הפעולה המקצועי עם ישראל בתחומים הללו. עם זאת, לא נמסר מידע רשמי על הסכמות שהושגו בפגישות או על צעדים משותפים חדשים.

בשירות הביטחון הכללי סירבו לאשר את פרטי ביקורו של זיני בצרפת או למסור מידע על תוכן הפגישות שקיים עם עמיתיו הצרפתים.