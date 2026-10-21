14 משפחות עלו לקרקע ביישוב "נאות הרים", הממוקם בין נווה צוף לנחליאל, וחנכו אותו בטקס בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי ההתיישבות ותושבים.

מועד החנוכה חל בדיוק ביום השלושים להירצחו של נתנאל שקרון הי"ד בפיגוע במעיין עין ריא הסמוך.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הקדיש חלק מדבריו לזכרו של שקרון, וקישר בין הקמת היישוב לבין המשך ההתיישבות באזור.

"היום, ביום השלושים להירצחו של נתנאל שקרון הי"ד, כשמשפחתו מתכנסת ליד קברו, הלב שלנו איתם בכאב ובגעגוע", אמר גנץ. "דווקא ביום הזה, לא הרחק מהמעיין שבו נרצח נתנאל, אנחנו חונכים את היישוב החדש נאות הרים ואומרים בקול גדול: בדמייך חיי".

נאות הרים הוא היישוב השלישי שהוקם בבנימין במהלך חצי השנה האחרונה, והשני בתוך שבועות ספורים. על פי המועצה האזורית, מדובר ביישוב הראשון שמוקם זה עשרות שנים במרחב שבין נווה צוף לנחליאל.

במועצה מסבירים כי הקמתו נועדה לחזק את החיבור בין נווה צוף ועטרת לבין גוש דולב-טלמונים, ולהרחיב את הרצף ההתיישבותי בין מזרח בנימין למערבה. זהו היישוב השני המוקם במערב בנימין במסגרת תוכנית להרחבת ההתיישבות באזור, כחלק ממימוש החלטת הקבינט להקים 13 יישובים חדשים בבנימין.

העלייה לקרקע התאפשרה לאחר עבודות תשתית שבוצעו באזור, ובהן פריצת כביש גישה באורך של כשלושה וחצי קילומטרים. העבודות נערכו בתוואי שטח מורכב וכללו הכשרת תשתיות שנועדו לאפשר למשפחות הראשונות להתגורר במקום.

להקמת היישוב קדמה פעילות של שתי חוות באזור, של צבי בר יוסף וצבי לקס. במועצת בנימין מציינים כי החוות פעלו במשך שנים לשימור הנוכחות הישראלית במרחב, וכי היישוב החדש הוקם בהמשך לפעילותן.

בנאומו פנה גנץ למבצעי הפיגוע ולמי שלדבריו מבקשים להביא לעזיבת המתיישבים מהאזור, והצהיר כי הקמת נאות הרים מבטאת את המשך הנוכחות הישראלית בו. "למחבלים ולכל מי שמנסה לעקור אותנו מהמרחב הזה אנחנו אומרים: ניסיתם לרצוח אותנו, לגרום לנו לעזוב, והיום עולות לכאן משפחות לגור כאן, ביישוב חדש. אנחנו כאן, אנחנו ניצחנו, ונמשיך לנצח. מנאות הרים אנחנו שולחים מסר ברור לכל מי שחולם על עקירה מסוכנת ועל מדינה פלסטינית מול גוש דן: אנחנו נמשיך להעמיק שורשים ולחזק את ביטחון ישראל".

גם יו"ר החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, השתתף בטקס והתייחס לחשיבות מיקומו של היישוב החדש ולמשימות הנדרשות כדי לאפשר את התפתחותו. "על המפה זו נקודה קטנה, אבל בשטח היא החיבור שהופך את גוש טלמונים וצפון בנימין למרחב התיישבותי אחד", אמר מרלינג.

לדבריו, לצד העיסוק בתשתיות ובדרכי הגישה, עיקר המאמץ כעת הוא לאפשר למשפחות שעלו לקרקע להקים במקום קהילה קבועה.

"מעבר למפה ולצירים, יש כאן משפחות צעירות שבחרו להקים את ביתן על גבעה חשופה. המשימה שלנו היא לפרוץ לפניהן את הדרך, תשתיות, דרכי גישה ומבנים, כדי שהבחירה הזו תהפוך לבית", הסביר.

"הגרעין שעלה היום הוא תחילתה של קהילה שלמה, אנו נלווה אותה בכל צעד עד שהגבעה הזו תהיה יישוב משגשג", סיכם.