חמישה רבנים מיהודה ושומרון פרסמו מכתב מיוחד המופנה לצעירי הגבעות, ובו קראו להם להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת ולפעול להגדלת שיעור ההצבעה בקרב חבריהם.

על המכתב חתומים הרב אברהם יצחק שוורץ, רב העיר קריית ארבע-חברון, הרב אריאל בראלי רב מועצת בית אל, הרב אוהד קרקובר רב היישוב כוכב השחר, הרב יאיר פרנק רב היישוב עמיחי והרב ינון קליין רב היישוב גבעת אסף.

את מכתבם פתחו הרבנים בפנייה ישירה לצעירי הגבעות: "לאחינו חלוצי הגבעות האהובים! זהו לא סוד, שלא תמיד אנחנו מרוצים מהתנהלות רשויות המדינה. יחד עם זאת, אנחנו ניצבים בפני שעה גורלית".

בהמשך הזהירו הרבנים מפני האפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות, והציגו את השלכותיה האפשריות על ההתיישבות ועל אופייה היהודי של המדינה.

"מפלגות השמאל הכריזו, שאם יהיה ביכולתם, הם יקימו ממשלה יחד עם המפלגות הערביות. אם הדבר יתממש, חלילה, מלבד הרדיפה אחרי ההתיישבות והפגיעה אנושה ביהדותה של המדינה, זה יאפשר לערבים להשתלט על השטחים הפתוחים בכל רחבי ארץ ישראל באין מפריע", כתבו.

הרבנים חתמו בקריאה להשתתפות בבחירות ולהשפעה על הסביבה הקרובה: "חייבים למנוע את זה! לשם כך, חובה על כולנו לצאת ולהצביע ביום הבחירות, ולעשות מאמץ להשפיע על כי מי שיש ביכולתנו, שלא יישאר בבית ביום הבחירות".

את מכתבם סיימו בתפילה: "שנזכה לראות מהרה בגאולתנו השלמה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו".