הראשון לציון הרב דוד יוסף ביקש מהציבור להתפלל לרפואתו של יהודה רחמים כהן, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל היוצא, הזקוק לרחמי שמיים מרובים.

הציבור נקרא להרבות בתפילות ובאמירת פרקי תהילים לרפואתו השלמה והמהירה של יהודה רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.

"מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף שליט"א מבקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של מנכ"ל הרבנות היוצא יהודה רחמים בן חנה הזקוק לרחמי שמים מרובים", נכתב בהודעה מטעם הרבנות הראשית.

מקורביו של כהן מספרים לערוץ 7 כי הוא נפצע היום באורח קשה והוא זקוק לרחמי שמים מרובים.