ריאיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו מציב יעד מרחיק לכת למערכת הביטחון: הפלת המשטר באיראן.

בריאיון מיוחד לערוץ 7 הוא חושף כי כבר העביר הנחיות בנושא למוסד ולצה"ל, ומבהיר כי מבחינתו, הפגיעה במתקני הגרעין האיראניים אינה מספיקה כל עוד המשטר בטהרן ממשיך להתקיים.

"אני לא דורש, אני מנחה", השיב נתניהו כשנשאל אם הוא דורש את הפלת המשטר האיראני. "אני הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה". לדבריו, "הנחיתי את המוסד ואת צה"ל. זה התפקיד, זה היעד, זאת המשימה".

נתניהו דחה בפתח הריאיון את הדיווח שלפיו ישראל תכננה לאחרונה לתקוף באיראן, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם את המהלך. "הדיווח הזה איננו נכון", הבהיר, אך נמנע מלפרט מעבר לכך.

בהמשך תיאר את השיחות שקיים עם טראמפ לקראת התקיפות הקודמות באיראן, וטען כי ישראל הייתה נחושה לפעול גם ללא אישור אמריקני.

"הקיום שלנו זה לא נושא למשא ומתן", אמר נתניהו. לדבריו, הבהיר לאנשיו כי בכוונתו לעדכן את הנשיא האמריקני בתוכניות, אך לא לבקש ממנו אור ירוק. הוא סיפר כי במהלך פגישתם הציג לטראמפ את תוכנית הפעולה, וכשהגיע לשקף הרביעי הציב בפניו את האפשרות להצטרף לתקיפה.

"שמח מאוד אם תצטרף. יש שם איזה בונקר במקום שנקרא פורדו. אתה יכול להביא את ה-B-2 להפציץ שם. שמח מאוד אם תעשה את זה. אם לא, אנחנו נעשה את זה, אבל זה יותר קשה. תחליט".

לדברי נתניהו, טראמפ לא קיבל החלטה באותה פגישה, אך ישראל המשיכה בהכנותיה. הוא הזכיר את הצטרפות ארצות הברית למערכה ביום העשירי, ואת הפגיעה הקשה שנגרמה, לדבריו, למתקני הגרעין, למערך הטילים ולצמרת המדעית והצבאית של איראן.

אלא שלטענתו, גם לאחר התקיפות והפגיעה במשטר, ההנהגה האיראנית לא זנחה את שאיפותיה הגרעיניות. "ישראל חזקה מאי פעם. איראן וציר הרשע שלה חלשים מאי פעם", אמר, אך הזהיר כי מדובר במשטר פנאטי שממשיך לפעול להשגת נשק גרעיני.

את המסקנה מכך הוא מציג במונחים חד-משמעיים: כל עוד המשטר האיראני קיים, האיום על ישראל לא הוסר.

נתניהו קשר את הסוגיה האיראנית ישירות למערכת הבחירות ולמאבק מול יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט. הוא ייחס לאיזנקוט עמדה שלפיה ניתן לחיות עם גרעין איראני, ודחה אותה בחריפות.

"לא, גדי, אי אפשר לחיות עם הגרעין האיראני, אנחנו נמות עם הגרעין האיראני", אמר. לדבריו, הפעולות הצבאיות שביצעה ישראל היו חיוניות לעצם קיומה, אך נותרה משימה נוספת שיש להשלים.

"90% מהמלאכה נעשתה, יש עוד 10%", טען נתניהו, והציג את המשך שיתוף הפעולה עם טראמפ כאחד הנושאים המרכזיים שעל הפרק בבחירות.

במהלך הריאיון חזר נתניהו שוב ושוב לניסיון להעמיד את הבחירות כהכרעה בין המשך כהונתו לבין האפשרות שאיזנקוט יקים את הממשלה הבאה בתמיכת המפלגות הערביות.

"בי ובטראמפ, באיזנקוט ובאבאס", אמר, כשהוא מציג את שתי האפשרויות הפוליטיות מנקודת מבטו.

כשנשאל אם התמיכה של טראמפ עשויה להיות כרוכה בדרישה להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט, דחה את האפשרות. "הוא לא דורש כלום", הבהיר, וטען כי שיתוף הפעולה ביניהם מבוסס על אינטרס ביטחוני משותף של ישראל וארצות הברית.

עם זאת, נתניהו לא שלל צירוף מפלגות נוספות לממשלה בראשותו. הוא הבהיר כי הבסיס יהיה מפלגות הקואליציה הנוכחית, אך דלתו פתוחה לגורמים שיסכימו לעקרונות המדיניים, הביטחוניים והכלכליים שהציג.

"אני שואף להרחיב את הממשלה אם יהיו גורמים שיסכימו עם העקרונות שלנו", אמר, ומנה בין היתר התנגדות להקמת מדינה פלסטינית, הכרה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ומדיניות ביטחונית התקפית ויוזמת.

חלק נרחב מהריאיון הוקדש למפלגות המתמודדות על קולות הימין, ובראשן מפלגתו של עופר וינטר. נתניהו התייחס לביקורו במכינת עלי ולניסיון לשכנע את וינטר לפרוש מהמרוץ, אך הודה כי מלכתחילה לא האמין שהמהלך יצליח.

"אני אמרתי לו, זה לא יעזור", סיפר על השיחה שקדמה לניסיון האחרון.

נתניהו תקף את וינטר בעקבות דבריו על האפשרות להמליץ על מועמד אחר לראשות הממשלה. "וינטר יעביר את הקולות שלכם", הזהיר את המצביעים, והוסיף: "אם הוא מקבל ועובר, הוא עובר לשמאל".

הוא השווה את האפשרות הזאת למהלך הפוליטי של נפתלי בנט לאחר בחירות 2021, וטען כי מצביעי ימין עלולים למצוא את עצמם תומכים בממשלה שלא התכוונו להצביע עבורה.

בהמשך פנה גם למצביעי המפלגות שעלולות, לדבריו, שלא לעבור את אחוז החסימה, והזכיר את בחירות 1992 ואת הקולות שאבדו למחנה הימין באותה מערכת בחירות.

"אל תשחיתו את הקולות שלכם. זה כמו לקחת את זה ולזרוק את זה לפח", אמר, והזהיר מפני חזרה על התוצאה הפוליטית שהובילה, לדבריו, להסכמי אוסלו.

נתניהו תקף גם את פרופ' ירון זליכה, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, וטען כי עמדותיו ופעילותו בעבר אינן מתיישבות עם הצגתו כאיש ימין וכמי שתומך בכלכלה חופשית. בין היתר הזכיר את התנגדותו להוצאת הגז מהים ואת השתתפותו בהפגנות נגד הממשלה.

לדבריו, חלק ניכר ממצביעי וינטר וזליכה מעוניינים דווקא בהמשך כהונתו כראש הממשלה. הוא העריך כי מדובר ביותר ממחצית ממצביעי וינטר ובכ-40% ממצביעי זליכה.

במקביל, נתניהו ביקש לשים סוף לעימות הפומבי בינו לבין יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, והבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הוא רואה בו שותף לממשלה הבאה.

"איתמר בן גביר יהיה שר בכיר בכל ממשלה שנקים. בכלל אין כאן שאלה", הצהיר.

נתניהו הכחיש את הטענות שלפיהן הבטיח לגורמים בעולם שבן גביר לא ייכלל בממשלה הבאה. "זה שקר מוחלט. פשוט שקר מוחלט", אמר.

עם זאת, הוא מתח ביקורת על ההתנהלות הפוליטית של בן גביר ועל העימותים הפנימיים במחנה הימין.

"אני ובצלאל יורים החוצה לשמאל", אמר בהתייחסו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', "ולצערי איתמר יורה בתוך הנגמ"ש". נתניהו קרא להפסיק את העימותים והדגיש כי מבחינתו המאבק המרכזי הוא מול המפלגות המבקשות להחליף את הממשלה.

בהמשך הסביר מדוע הוא מבקש לחזק דווקא את הליכוד, גם על חשבון מפלגות אחרות במחנה הימין. לדבריו, פער של מנדט אחד בין הליכוד למפלגתו של איזנקוט עשוי להשפיע על החלטת נשיא המדינה למי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.

לקראת סיום הריאיון עבר הדיון לזירת הלחימה בעזה. כשנשאל מתי יושג הניצחון המוחלט ומדוע חמאס ממשיך לפעול ברצועה, טען נתניהו כי הארגון חלש ואינו מסוגל לשקם את כוחו כפי שעשה בעבר.

לדבריו, השליטה הישראלית בציר פילדלפי מונעת מחמאס לחדש את מערך הברחות הנשק. הוא סיפר כי אפשר לאמריקנים לנסות לגבש כוח בינלאומי שיפרק את חמאס מנשקו, אך לאחר חודשים של ניסיונות לא נמצא כוח כזה.

"לכן המשימה הזאת תיפול עלינו", הבהיר. "היא לא כל כך קשה. הם לא חזקים, הם חלשים".

נתניהו התחייב כי ישראל תשלים את המשימה נגד חמאס, והוסיף כי גם חיסול חיזבאללה נותר יעד מבחינתו. עם זאת, הוא שב והדגיש כי הפלת המשטר באיראן היא המפתח לשינוי האזורי הרחב שהוא מבקש להשיג.

"חמאס בלי איראן, חיזבאללה בלי איראן, זה מתמוטט", אמר, אך הדגיש כי ישראל תפעל גם ישירות נגד הארגונים.

אחת ההתייחסויות המסקרנות בריאיון נגעה לעתיד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. נתניהו הצהיר כי ישראל פועלת לאפשר לתושבים המעוניינים בכך לעזוב את הרצועה, וכי מתקיימים מגעים בנושא עם מדינות קולטות.

"כל עזתי צריך להיות חופשי לעזוב. רוצה לעזוב? מה זה שפתאום סוגרים את זה?", אמר.

לדבריו, הקושי המרכזי אינו נובע מהצד הישראלי אלא מהצורך למצוא מדינות שיסכימו לקלוט את התושבים. "גם על זה אנחנו עובדים. אני עובד על זה הרבה מאוד. ויש התחלות שאני לא רוצה לפרט".

נתניהו העריך כי במהלך שנות המלחמה עזבו את הרצועה כ-150 אלף תושבים, והוסיף כי להערכתו לפחות 60% מהתושבים עשויים לעזוב אם תינתן להם האפשרות.

באשר לשליטה הביטחונית ברצועה, הוא הבהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהשטחים שבהם היא מחזיקה. "השליטה תמיד תהיה שלנו. ואנחנו בתוך השטח הזה. לא עומדים לצאת".

כשנשאל על חידוש ההתיישבות היהודית בעזה, נמנע נתניהו מלהציג התחייבות מפורשת. הוא הסביר כי מדובר בסוגיה המחייבת שיקול דעת מדיני והתחשבות במערכת היחסים עם ארצות הברית.

"יש תבונה מדינית, ויש לפעמים התנגדות", אמר, והזכיר את ניסיונו בהתמודדות עם נשיאים אמריקנים שהתנגדו למדיניותו.

לדבריו, גם מול ממשלים שהפעילו לחץ כבד על ישראל הצליח לקדם את יעדיו, ובכלל זה את הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בהתייחסו לאפשרות של הסכמי שלום נוספים עם מדינות ערב, טען נתניהו כי קיימות מדינות המעוניינות בנרמול היחסים עם ישראל, וכי האיום האיראני הוא גורם מרכזי בהתקרבות האפשרית.

"יש לנו שרים עם מדינות היום שעומדות בתור לנרמל את היחסים איתנו וגם להגיע להסכמי שלום", אמר.

כשנשאל אם מדינות דוגמת סעודיה יתנו את הנורמליזציה בהקמת מדינה פלסטינית, השיב כי קיימים פערים בין ההצהרות הפומביות לבין המסרים המועברים בשיחות שאינן פומביות. הוא נמנע מלפרט את תוכן המגעים.

בתום הריאיון, כשברוך וקמפינסקי הודו לו על השיחה, ביקש נתניהו להוסיף מסר אחרון. לדבריו, אין לראות בדברים ריאיון פוליטי שגרתי אלא אזהרה מפני האיום האיראני, שלטענתו טרם הוסר.

"זה לא ריאיון, זה קריאת, הייתי אומר, קריאת הצלה. אנחנו צריכים להציל את המדינה שלנו. האיום הקיומי לא עבר מן העולם".

נתניהו השווה את הפגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית לטיפול במחלה ממארת, וטען כי לאחר הפגיעה הראשונית נדרש טיפול משלים כדי למנוע את חזרת האיום.

"עקרנו את הסרטן הגרעיני, ואם לא היינו עושים את זה היינו מתים. אבל זה לא אומר שהסרטן לא מעלה גרורות", אמר.

את דבריו חתם בהצגת המשך המאבק באיראן כמשימה המרכזית שלשמה הוא מבקש להמשיך לכהן בראשות הממשלה, ובקריאה למצביעים התומכים בו להתייצב בקלפיות.