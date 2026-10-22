כולנו יודעים שהבחירות האלו הן בחירות גורליות. רבים כועסים על נושא זה או אחר שבו לא פעלו כראוי, וברור שלא הכל מושלם, אך לדעתי חייבים להסתכל על העיקר.

אני לא מתייחס לתחום הבטחון, אשר ברורה בו מאד תרומת מפלגת הציונות הדתית ובראשה השר בצלאל סמוטריץ', הן במהלכי המלחמה והן בהקמת החוות המהוות הגנה על כל תושבי ישראל מה-7.10 הבא.

אני מתייחס לתחום ממנו באתי, וזהו התחום הכלכלי. כמנכ"ל לשעבר של שלושה בנקים וכאחד שעוקב במשך כל השנים אחרי פעילות השר סמוטריץ', אני רואה חובה אישית להביע את הוקרתי והערכתי לאיש ולפעילותו, ודווקא בצד הכלכלי שלא היה מתחומי התמחותו לפני שנכנס לתפקידו.

השר סמוטריץ' נכנס לפני ולפנים ולמד כל נושא לעומק, בהתמדה וביכולות מדהימות במיוחד. לנוכח שנים מאתגרות של מלחמה, ולמרות התחזיות של מומחים רבים - מרבית המדדים הכלכליים צומחים וכל מביני הענין מביעים התפעלות מההישגים האלו.

הצמיחה עלתה, הגרעון ירד מ-4.7 אחוז ל-3.2, גם האינפלציה מתכנסת ובעקבותיה יורדת הריבית. נתוני מקרו נוספים כמו יחס חוב לתוצר של כ 68% לעומת ממוצע של 111% במדינות ה-OECD הביא לכך שמשקיעים ממשיכים להשקיע ומאמינים במדינת ישראל למרות המצב הביטחוני.

השקעות ההייטק למשל עלו בלמעלה מחמישים אחוז ופרמיית הסיכון של מדינת ישראל ירדה בכ29 אחוז, וכן נתוני מקרו נוספים שרק את חלקם ציינתי, שמים את מדינת ישראל במצב כלכלי איתן. משרד האוצר בראשות השר סמוטריץ' דאג גם לאזרחים באופן כללי כמו הפחתת שיעורי המס בפריפריה וכן בהקצאת סכומים משמעותיים לטובת משרתי המילואים. כל זאת לצד הטלת מיסוי מיוחד על הבנקים ותחילת טיפול בנושא התחרות בשוק.

כמובן שלא כל המטרות הושגו ויש עוד נושאים רבים שלא התייחסתי אליהם. אין ספק שיש עוד תחומי עשייה רבים ואני סומך על השר סמוטריץ' שידע לטפל גם בהם בקדנציה הבאה.

חשוב שנעריך את מה שנעשה וניתן לנציגות שהביאה תוצאות אלו להמשיך ולעשות ולתקן. הציבור שלנו יכול להיות גאה בפעילות מבורכת ונרחבת וללא חשש לשים את הפתק הנכון בקלפי.

הכותב שימש בעבר כמנכ"ל הבנקים אדנים, טפחות ואיגוד