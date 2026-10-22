בעונה שעברה סחב דני אבדיה, שחקנה הישראלי של פורטלנד בלייזרס את קבוצתו על גבו לכל אורך הדרך ולבדו הוביל אותה לפלייאוף ה-NBA.

הבוקר (חמישי) פתחו אבדיה ופורטלנד את עונתם השלישית המשותפת, כשהחלו את דרכם בעונת 2026/27 בליגת ה-NBA עם בשורה חדשה וחשובה מאין כמותה עבור השחקן הישראלי ועבור קבוצתו: זו כבר לא קבוצה רק של איש אחד.

שני שחקני רכש גדולים החתימה בקיץ האחרון פורטלנד ושניהם סיפקו הבוקר את הסחורה כבר במשחקם הראשון.

עם ריצת 0:21 אדירה, הגדולה ביותר של קבוצה כלשהי ב-NBA בפתיחת משחק ב-25 העונות האחרונות לפיניקס לא היה כל סיכוי כשזו הגדילה לעשות כשגם לא הצליחה לקלוע סל במשך יותר משש דקות והמשחק הוכרע עוד בתחילתו, כשבשיאו עמד ההפרש בין הקבוצות על 52 נקודות.

בעוד ג'ה מוראנט סיים את המשחק עם 14 נקודות סולידיות, הוריד חמישה ריבאונדים וחילק שמונה אסיסטים ומדד קבוצתי פלוס 33, היה זה הרכש השני של פורטלנד, דמיאן לילארד שזרח הבוקר.

לילארד חזר מפציעה קשה בגיד האכילס שהשביתה אותו במשך שנה שלמה והתפוצץ עם 25 נקודות, מתוכן 6 שלשות בהופעתו המחודשת במדי פורלנד לאחר ששיחק במדיה לפני 3 שנים.

ודני אבדיה? הישראלי שעמד בספק למשחק פתיחת העונה בשל פציעה בקרסול רגלו הימנית, המשיך לעשות מה שהוא יודע לעשות הכי טוב - הכל מהכל. עם 18 נקודות ו-10 כדורים חוזרים, אבדיה פותח את עונת ה-NBA השביעית שלו בקריירה עם דאבל-דאבל ראשון לעונה.

זה נגמר עם ניצחון ביתי של פורטלנד בתוצאה 83:124, הניצחון השלישי בגודלו בתולדותיה במשחק פתיחה, במה שמספק אולי רמז לעתיד לבוא כשנראה שהפעם פורטלנד יכולה ללכת עד הסוף.