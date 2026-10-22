שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (חמישי) הודעה חריפה נגד ראשי האופוזיציה, ובה הטיל עליהם אחריות למתקפות עתידיות נגד ישראל, אם יתרחשו, בעקבות ביקורתם על האזהרות הביטחוניות שמשמיעים ראש הממשלה ושר הביטחון לקראת הבחירות.

כ"ץ טען כי בידי הדרג המדיני מידע על כוונות של אויבי ישראל לבצע פיגועים או מתקפות כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, והבהיר כי צה"ל ערוך לפעול מול איראן ושלוחיה.

"כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה", כתב כ"ץ. הוא האשים את ראשי האופוזיציה בכך שאינם מפסיקים לתקוף את ראש הממשלה ואותו ולהטיל ספק בשיקוליהם בכל הנוגע לפרסום התרעות ביטחוניות.

לדברי שר הביטחון, האזהרות מבוססות על מידע המצוי בידי מערכת הביטחון בנוגע לכוונות אויבי ישראל לפעול בתקופת הבחירות. הוא טען כי האויבים עשויים לנסות לבצע פיגועים או מתקפות בערב הבחירות או במהלכן, במטרה להשפיע על התוצאות.

כ"ץ הדגיש כי צה"ל נמצא בכוננות מול האיומים. "צה"ל ערוך מודיעינית ומבצעית לביצוע פעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה בכל הזירות", מסר. לדבריו, מטרת ההיערכות היא להרתיע את אויבי ישראל ולהגן על האזרחים, ואם יידרש לכך, הצבא יפעל באופן מיידי או בהתאם להחלטות ולהנחיות של הדרג המדיני.

"חשוב שאויבינו ידעו שלא ינום שומר ישראל ושאנחנו מודעים ונחושים וערוכים לכל אפשרות", הוסיף שר הביטחון, והבהיר כי ההיערכות הביטחונית מתקיימת ללא קשר להליך הפוליטי.

בהמשך הודעתו שב כ"ץ ותקף את הביקורת שמותחים עליו ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתו, האמירות המייחסות להם שיקולים פוליטיים בפרסום ההתרעות הביטחוניות פוגעות בביטחון המדינה.

"כל הביקורת והאמירות המייחסות לנו שיקולים זרים מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם ופוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול", כתב.

שר הביטחון חתם את הודעתו בהתחייבות להמשיך לפעול נגד איומים ביטחוניים. "רה"מ ואני נמשיך ונעשה את כל מה שיידרש כדי להגן על אזרחי ישראל ולפגוע באויבינו בעוצמה בכל עת ובכל מקום - כפי שעשינו בכל השנים האחרונות", מסר.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "ההודעה המופקרת וההיסטרית של שר הביטחון היא מתנה לאוייבי ישראל. שוב ממשלת הכשלון מחפשת תירוצים ואשמים לכשלונות של נתניהו וחבורת הלא-יוצלחים סביבו. נכשלו במיגור החמאס, נכשלו במיטוט איראן, נכשלו בחיסול חיזבאללה, נכשלו בזירה הבינלאומית. ועכשיו מאשימים את האופוזיציה. איזו פחדנות. איזו הודאה בחוסר יכולתם לנהל את המדינה ולתת בטחון לאזרחים. בייאושם להינצל מהפסד בבחירות הם הופכים עכשיו את ביטחון מדינת ישראל לקרקס. אם הם יישארו יהיו עוד 7 באוקטובר, עוד פליי דובאי, עוד התחזקות של איראן".

יו"ר "ישר" גדי איזנקוט כתב ברשת X : "שר הביטחון מכין את הקרקע לאסון הבא ומגלגל את האחריות מראש. האבסורד שבו שר ביטחון מאשים יריבים פוליטיים בפיגועים של האויב עוד לפני שהתרחשו - הוא שפל חסר תקדים. הצבא שלנו חזק, אבל ההנהגה רקובה ומסוכנת. נתניהו וכ"ץ הוכיחו שההישרדות הפוליטית שלהם קודמת לכל. כל יום נוסף שלהם בתפקיד הוא סכנה לביטחון ישראל. בעוד 5 ימים שמים לזה סוף בקלפי".