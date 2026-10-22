האם השאטלים לגוש דן באמת מקצרים את הנסיעה - ויגרמו לנו לוותר על הרכב?

יש דבר אחד שכמעט כל ישראלי שמנסה להגיע לתל אביב בשעות העומס מכיר היטב: הדרך שמתארכת, המכוניות שכמעט אינן זזות וההבנה שגם הפעם הנסיעה תימשך הרבה יותר מכפי שקיווינו.

בזמן שהכבישים מתמלאים בעוד ועוד כלי רכב, נפתח בראשון לציון מתחם חדש שמציע לנהגים עסקה פשוטה: השאירו את המכונית בחניון, עלו על שאטל, ואולי תגיעו ליעד הרבה לפני מי שהתעקש להמשיך עם הרכב הפרטי.

המתחם החדש כולל כ-3,500 מקומות חניה, שירות שאטלים לכיוון תל אביב ותשתית שנועדה לאפשר לאלפי נהגים להחליף את הרכב הפרטי באמצעי תחבורה ציבורית לפני הכניסה לגוש דן.

היקפו הכספי המוערך של הפרויקט עומד על כ-8 מיליארד שקלים, והוא חלק מהניסיון להתמודד עם עומסי התנועה ההולכים וגוברים בכניסות למטרופולין תל אביב.

מספר כלי הרכב בישראל הוכפל במהלך 20 השנים האחרונות, בעוד שרשת הכבישים לא התרחבה באותו קצב. המשמעות עבור הנהגים מורגשת היטב בשעות הבוקר, כאשר הכניסות לגוש דן הופכות למסלולים עמוסים במיוחד.

בשני מתחמי הנתיבים המהירים יחד כבר נרשמו יותר מ-14 אלף נוסעים. לפי ההערכה שנמסרה במסגרת הפרויקט, מדובר בכ-6,000 כלי רכב שנגרעו מעומסי התנועה.

הנתיב החדש משתרע לאורך כ-15 קילומטרים. הוא מסומן בצהוב, מופרד משאר הכביש ומיועד בשלב הנוכחי לתחבורה ציבורית בלבד. בהמשך, במהלך שנת 2027, מתוכנן להיפתח גם לשימוש רכבים רבי־תפוסה בתשלום, שינוע בין 6.5 שקלים ל-106 שקלים.

החזון הרחב יותר של מתכנני הפרויקט הוא שינוי משמעותי בהרגלי הכניסה למרכז גוש דן. בעתיד השאיפה היא שהגעה למרכז המטרופולין לא תתבסס בעיקר על רכב פרטי, בין היתר בשל הקושי הגובר להשתמש בו באזור.