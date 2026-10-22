שב"כ הודיע הבוקר (חמישי) כי חשבונות רבים ברשתות, שזוהו כמשמשים לפעילות השפעה זרה לקראת הבחירות בישראל, אותרו והוסרו במסגרת מבצע משותף עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ועם ועדת הבחירות המרכזית.

על פי הודעת השב"כ, החשבונות שימשו להפצת השפעה זרה במרחב המקוון, והטיפול בהם נעשה כחלק מהמאמץ למנוע התערבות פסולה בתהליך הבחירות בישראל.

במסגרת הפעילות המשותפת פעלו שלושת הגופים לאיתור פרופילים ששימשו, לפי ממצאי הגורמים המעורבים, לניסיונות השפעה לקראת הבחירות. לאחר זיהויים ננקטו צעדים שהביאו להסרת החשבונות מהרשת.

בשב"כ הדגישו כי המהלך נועד להגן על טוהר הבחירות ולסכל ניסיונות של גורמים זרים להשפיע על ההליך הדמוקרטי בישראל.

בהודעה לא נמסר מי עומד מאחורי החשבונות, מאילו מדינות הופעלה פעילות ההשפעה, באילו פלטפורמות פעלו הפרופילים או אילו מסרים הופצו באמצעותם. כמו כן, לא פורסם מספרם המדויק של החשבונות שהוסרו.

שירות הביטחון הכללי הבהיר כי הפעילות נגד ניסיונות השפעה זרה תימשך גם בהמשך, בשיתוף הגופים הרלוונטיים.