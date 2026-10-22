צה"ל החליט לבטל את תפקיד ראש חטיבת הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, שבראשו עמד מאז תחילת המלחמה קצין בדרגת תת-אלוף. כך פורסם הבוקר (חמישי) בגלי צה"ל.

בעקבות ההחלטה, שתי המחלקות העוסקות בדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית יפעלו בכפיפות ישירה לפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, ללא ראש חטיבה הממונה עליהן.

מדובר בתפקיד בכיר שנועד לרכז את הטיפול המשפטי בסוגיות הנוגעות לפעילות צה"ל בזירה הבינלאומית, ובהן דיני המלחמה, שמירה על חוקיות הפעולות הצבאיות והכנת מסמכים משפטיים המשמשים להגנה על עמדות צה"ל בפני גופים בינלאומיים, ובהם האו"ם ובית הדין בהאג.

עד תחילת המלחמה פעלה בפרקליטות הצבאית מחלקה שעסקה בדין הבינלאומי. עם פרוץ המלחמה הוחלט להרחיב את המסגרת הארגונית ולהפוך אותה לחטיבה בפיקוד קצין בדרגת תת-אלוף. במסגרת זו פעל המשפטן הצבאי הבכיר שטיפל בסוגיות המשפטיות הנוגעות לדיני הלחימה ולפעולות צה"ל.

כעת החליט צה"ל לבטל את תפקיד ראש החטיבה. על פי הפרסום, שתי המחלקות המטפלות בתחום הדין הבינלאומי ממשיכות לפעול בפרקליטות הצבאית, אך במקום להיות כפופות לראש חטיבה הן כפופות ישירות לפצ"ר, האלוף איתי אופיר.

ההחלטה התקבלה בתקופה שבה צה"ל ממשיך להתמודד עם סוגיות משפטיות הנוגעות לפעילותו הצבאית ועם הצורך להציג את עמדותיו בפני גופים בינלאומיים.