שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו של איש העסקים הישראלי רונן ורד בלוס אנג'לס, הצמידו אקדח לראשו והכו אותו לעיני לקוחות.

בתוך רגעים הפך יום עבודה שגרתי לאירוע אלים, שבסיומו נותר ורד פצוע ומדמם, והשודדים נמלטו עם שעון רולקס בשווי כ-50 אלף דולר.

על פי דיווח במגזין המקומי "שבוע ישראלי", התקיפה התרחשה כאשר ורד שהה בחנותו. שני החשודים נכנסו למקום כשהם חמושים ועוטים מסכות, ואחד מהם הכה אותו בראשו באמצעות האקדח.

ורד סיפר כי קודם לתקיפה הבחין ברכב שעמד בסמוך לחנות ונראה כמי שמשקיף על המקום. אלא שלדבריו, הוא לא הספיק להבין מה מתרחש לפני שהשודדים נכנסו והתקיפה החלה.

אחד החשודים הצמיד אקדח לראשו והכה אותו באמצעות הנשק. ורד סיפר כי נתקף בהלה במהלך האירוע, בעוד השודדים השתלטו על שעון הרולקס שהיה על ידו ונמלטו מהמקום.

בתיעוד שפורסם לאחר התקיפה נראה איש העסקים הישראלי כשהוא מדמם מראשו ומקבל טיפול רפואי. בהמשך אושפז בבית החולים בעקבות הפציעה.

ורד מתגורר בלוס אנג'לס זה כ-20 שנה ונחשב לפעיל בקהילה היהודית המקומית. למרות זהותו הישראלית והקשר שלו לקהילה, על פי המידע שפורסם עד כה אין חשד כי מדובר בפשע שנאה על רקע מוצאו או זהותו.

בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהותם של שני החשודים, ולא דווח על מעצרים בפרשה.