חוקרי המשטרה, בשיתוף משרד הבריאות, עצרו שני חשודים, בהם רוקח, בחשד למעורבות בזיוף מרשמים רפואיים ובסחר בלתי חוקי בתרופות נרקוטיות.

על פי החשד, תושב קדימה צורן בשנות ה-70 לחייו השתמש בחותמות של רופאים, בתעודות זהות מזויפות ובכרטיסי קופות חולים הרשומים על שמם של אחרים כדי לרכוש תרופות המוגדרות כסמים מסוכנים ולסחור בהן.

במהלך החקירה איתרו השוטרים בביתו של החשוד עשרות מסמכים מזהים, כ-20 חותמות של רופאים וסכומי כסף גדולים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ. בנוסף נעצר רוקח תושב צפון הארץ, בחשד שסיפק לחשוד את התרופות תמורת תשלומים במזומן.

החקירה נפתחה ביחידה לחקירות הונאה ופשיעה מקוונת במחוז מרכז בעקבות דיווח שהתקבל ממשרד הבריאות. הדיווח הצביע על חשד לשימוש במרשמים רפואיים מזויפים לצורך רכישת תרופות נרקוטיות, ובהמשך למכירתן בניגוד לחוק.

חוקרי היחידה החלו לבדוק את אופן השגת התרופות ואת השימוש לכאורה בפרטיהם של רופאים ומטופלים. במסגרת החקירה עלה החשד כי תושב קדימה צורן החזיק אמצעים שאפשרו לו להציג מרשמים רפואיים ולרכוש באמצעותם תרופות.

בחיפוש שנערך בביתו נמצאו כ-20 חותמות של רופאים שונים, המתמחים בתחומי הכאב והעצבים. לצד החותמות נתפסו עשרות תעודות זהות מזויפות וכרטיסי קופות חולים שהונפקו על שמותיהם של אנשים אחרים.

על פי החשד, השימוש המשולב בחותמות הרופאים ובמסמכי הזיהוי המזויפים אפשר לחשוד לרכוש תרופות באמצעות מרשמים שלא הוצאו כדין.

בין התרופות שנרכשו לכאורה נמצאו תכשירים מסוג פנטה, ריטלין ופרקוסט. במשטרה מדגישים כי מדובר בתרופות המוגדרות כסמים מסוכנים בהתאם לפקודת הסמים, וכי שימוש בלתי מבוקר בהן עלול לגרום לתוצאות רפואיות חמורות ואף למוות.

לצד המסמכים והחותמות נתפסו בבית החשוד סכומי כסף משמעותיים במזומן. על פי הודעת המשטרה, השוטרים איתרו במקום יותר מ-200 אלף שקלים, כ-20 אלף אירו וכ-15 אלף דולר.

במהלך החקירה עלה גם החשד למעורבותו של רוקח המתגורר בצפון הארץ. לפי החשד, הרוקח מכר לתושב קדימה צורן את התרופות תמורת כסף מזומן שקיבל ממנו.

בעקבות הממצאים עצרו חוקרי היחידה את שני החשודים. מעצריהם הוארכו בהתאם לצורכי החקירה, שבוצעה בשיתוף משרד הבריאות.

בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד שני החשודים בגין מעורבותם לכאורה בפרשת זיוף המרשמים והסחר בתרופות.