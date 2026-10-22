שני בוגרי מוסדות עצם נכללים בסבב המינויים האחרון בצה"ל: יאיר אטיאס, ששימש כסגן מפקד חטיבת גבעתי, מונה למפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, ויוני דהן מונה למפקד חטיבת אפרים.

בעקבות המינויים שלח הרב רפי פרץ, ראש מוסדות עצם, הודעה מיוחדת לבוגרים, ובה הביע את התרגשותו וגאוותו על התקדמותם של חניכיו לתפקידי פיקוד בכירים, לצד הכאב על בוגרי המוסדות שנפלו במלחמה.

"לכל הבוגרים רציתי לשתף אתכם בשמחה מאוד מיוחדת שיש לנו, לצד הצער והכאב מהנפילה של בוגרים אהובים ויקרים במלחמה, ומשפחות שאנחנו מלווים אותן באהבה גדולה", פתח הרב פרץ את דבריו. "קרו במלחמה גם הרבה דברים מאוד מיוחדים. הרבה חבר'ה שלנו שבאמת פעלו בצורה יוצאת מן הכלל בגבורה, אומץ לב, נחישות ואהבת ישראל, היו מג"דים ובסבב האחרון הפכו להיות מח"טים".

הרב פרץ התייחס באופן אישי לשני הבוגרים: "הם באמת חבר'ה נפלאים, מאוד צנועים, מאוד שקטים, מאוד יציבים. אהבו את המכינה, אהבו את הדרך של המכינה, נדבקו בדרך של המכינה, נדבקו בתורה, וממשיכים את הדרך הזאת כל אחד באופי המיוחד שלו בצורה באמת מופלאה".

בהמשך סיפר על התמודדותם במהלך המלחמה. לדבריו, יוני דהן נדרש להיכנס לתפקיד מג"ד תוך כדי הלחימה ובנסיבות מורכבות, ואילו יאיר אטיאס פיקד על גדוד בגבעתי והוביל פעילות מבצעית משמעותית.

הרב פרץ שיתף גם בסיפור אישי על אטיאס, שנוגע להצלת חייו של בוגר נוסף של המוסדות, מושון פסל, ששימש כמפקד יחידת אגוז ונפצע באורח אנוש במהלך המלחמה.

"פגשתי את יאיר בבית החולים כשהלכתי לבקר את מושון פסל, בוגר שלנו שהיה מפקד אגוז ונפצע אנושות. הוא זה שהציל אותו בקיבוץ כיסופים. שלף אותו מתחת לשיחים, והתברר לו שזה הגיס שלו. יאיר ומושון הם גיסים. הוא פשוט העיף אותו לבית החולים ומושון הגיע בערך בשנייה האחרונה", סיפר הרב פרץ.

בהודעה נוספת התייחס הרב פרץ גם לבוגר אחר של המוסדות, סא"ל ל', שמונה לאחרונה למפקד יחידת שלדג. הרב שיבח את דרכו ביחידה ואת פעילותו לאורך השנים: "עושה עבודת קודש, שהיא בליבת המערכה של היחידות המיוחדות בצה"ל, בשקט ובצניעות. התקדם מאוד מאוד לאורך הדרך ביחידה, וברוך השם, במקום הנכון".

בסיום דבריו ביקש הרב פרץ להדגיש כי תרומתם של בוגרי המוסדות אינה מתבטאת רק בתפקידים צבאיים בכירים, אלא גם בעשייה חינוכית, תורנית וציבורית במגוון תחומים.

"רציתי לשתף את כולכם בשמחה הגדולה שיש לנו מזה שאנשים תורמים את כל מה שהם יכולים לטובת עם ישראל", אמר. "בכל תחום יש כל כך הרבה אנשים טובים וצנועים ונפלאים שקשורים בקודש ופועלים באהבה בשטחי החיים הישראליים".

את דבריו חתם במסר אישי לבוגרים: "אנחנו מלווים אתכם, אוהבים אתכם, מאמינים בכם מאוד ומאמינים בגודל השעה מאוד מאוד. יודעים שהשעה והנשמות המופלאות שלכם זה אולי המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לדור הזה. עלו והצליחו".