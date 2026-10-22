לאחרונה אנו מוצפים בקריאות לבניית קואליציה ציונית רחבה. "ישראל רוצה ממשלת מרכז בלי קיצונים. ביבי וגדי, אל תפחדו מבן גביר וגולן, תמשיכו לקדם ממשלת מרכז ציונית דמוקרטית" - כך קיבלתי במסרון מתנועה הקוראת לעצמה 'הרוב הציוני'.

אולם בדיוק כמו סיעת 'המחנה הציוני' ותנועת 'המילואימניקים' בשעתן, לא ברור מנין מגיעה היומרה לנכס לעצמן כינויים, ולשלול מאחרים את התואר. וכי אחרים אינם משרתים במילואים? אחרים אינם ציוניים? מילא החרדים, שמאז ומעולם התנערו מהתואר, אבל בן גביר? אחוז מצביעי בן גביר בקרב חיילי צה"ל, גבוה בהרבה מחלקם באוכלוסייה!

חוצפה זו אינה נחלתם של אלו בלבד. גם יאיר גולן וחבריו טוענים בלהט "מנסור עבאס הרבה יותר ציוני מאיתמר בן גביר בכל מדד" (ח"כ משה טור-פז). "אני חושבת שמנסור עבאס היה שותף כמעט ציוני. הוא ציוני, בהחלט. אפילו חיזק את חיילי צה"ל. קרא לערביי ישראל לא לפעול באלימות" (ח"כ מירב כהן). "מנסור עבאס אומר בריש גלי: 'ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי'. בעיני הוא יותר ציוני מסמוטריץ', יותר ציוני מבן גביר ויותר ציוני מהחרדים" (יאיר גולן).

בשילוב בלתי אפשרי של בורות, טיפשות ושכתוב ההיסטוריה, הם מנסים להסביר שהציונות היא: התנהגות בממלכתיות (ח"כ טור פז), התנערות מטרור לאומני (ח"כ כהן) או הכרה בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל (יאיר גולן).

הנה כי כן, יותר ממחצית אוכלוסיית העולם היא ציונית. למרות שאין לה כל בעיה להיות אנטישמית במקביל. במשך דורות רבים היה ברור לכל יהודי, וחשוב לומר שהיה ברור אפילו לכל העמים, מהי ציונות. כשהאו"ם קבע לפני כ-50 שנה שהציונות היא גזענות, הוא ידע היטב מהי הציונות, אלא שבחר להציג זאת באופן שלילי ואנטישמי, עד שההחלטה בוטלה בסופו של דבר.

לציונות של סוף המאה ה-19, וכל שכן זו שקדמה לה, עליה התפללנו במשך אלפי שנים "וקבצנו מהרה יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו", "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", היתה משמעות ברורה לכל יהודי: שאיפה וחתירה מעשית לחיות בארץ, תחת ריבונות יהודית! ובהמשך: בנייה מחדש של כל המוסדות הלאומיים של העם היהודי.

במשמעות המזויפת בכוונה תחילה של הפוליטיקאים הנ"ל, עליית יהודים לארץ, יישוב הארץ ובנייתה בידי עם ישראל, ריבונות יהודית על כל שטחי הארץ, עבודה עברית, הגנה על הארץ ועוד - אינן חלק מהציונות, ויש ממחנה זה שיגדירו אותן כנראה כחלק מפאשיזם יהודי.

מי שותף נאמן יותר לציונות המקורית: איזנקוט או בן גביר? האם איזנקוט עם הרקורד הצבאי שלו, תומך בריבונות יהודית על כל שטחי הארץ, או שהוא בונה על הרש"פ ועל חיזוקה?

הגיע הזמן לעזוב ציונות מזויפת, ולחזור לציונות האמיתית - ציונות המחוברת לעם ישראל. לציונות שהחלה עוד בימיו של אברהם אבינו - "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך".

הכותב הוא ראש המכון התורני בישיבת "אור וישועה" חיפה