יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי, הכריז על תוכנית חדשה שמפלגתו מתחייבת לקדם בממשלה הבאה, שבמסגרתה כל נער בישראל שיגיע לגיל בר מצווה יקבל ערכת תפילין וטלית במתנה ממערכת החינוך.

התוכנית, שתיקרא "תפילין לכל ילד", כוללת גם התחייבות לפעול להקצאת מקומות תפילה בבתי הספר עבור נערים המעוניינים להניח תפילין ולהתפלל.

דרעי הציג את היוזמה במסגרת הצהרה שבה הציב את סוגיית הזהות היהודית במרכז הבטחות הבחירות של ש"ס. לדבריו, התוכנית נועדה לחזק את הקשר למסורת היהודית ולהעניק לכל נער המגיע לגיל מצוות אפשרות לקבל את תשמישי הקדושה הדרושים להנחת תפילין.

במסגרת התוכנית המוצעת, מערכת החינוך תהיה אחראית להענקת ערכת בר מצווה לכל נער שימלאו לו 13 שנים. הערכה תכלול זוג תפילין וטלית, ללא תלות ברכישתם על ידי משפחתו.

לצד חלוקת הערכות, ש"ס מבקשת לקדם שינוי נוסף בתוך מוסדות החינוך. על פי ההתחייבות שהציג דרעי, המפלגה תפעל לחייב את מערכת החינוך להקצות מקום ייעודי לתפילה עבור תלמידים המבקשים להניח תפילין ולהתפלל במהלך שהותם בבית הספר.

יו"ר ש"ס קשר את ההכרזה למחלוקת הציבורית סביב מקומה של הדת במרחב הציבורי, והציג אותה כתגובה לעמדות שלטענתו מבקשות לצמצם את ביטויי הזהות היהודית במדינה.

"בזמן האחרון אנחנו שומעים הצהרות קשות המאיימות על זהותה היהודית של מדינת ישראל", אמר דרעי בפתח דבריו. "הם רוצים להפוך אותה למדינה ככל הגויים. לא יקום ולא יהיה".

הוא הציג את ההתחייבות גם כתשובה פוליטית לגולן, שלטענתו מבקש "למחוק את הדת מהמרחב הציבורי".