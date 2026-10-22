הרחוב החרדי סוער בעקבות אירוע אלימות שהתרחש לפני ימים אחדים במהלכו האדמו"ר מסטריקוב.

האירוע התרחש בעיצומה של שמחת חתונה משפחתית באולם "היכלי מלכות" בבני ברק. במהלך השמחה פרץ עימות סוער באולם, ולפי עדויות של נוכחים במקום, האדמו"ר מסטריקוב הותקף במקום על ידי קבוצת אנשים.

אף שנסיבותיו המדויקות של העימות והיקף התקיפה עודם שנויים במחלוקת בין הצדדים, עצם הפגיעה בכבודו של האדמו"ר עוררה סערה ציבורית קשה והצטרפת לשורת תקריות אלימות דומות שהתרחשו לאחרונה נגד אדמו"רים ואישי ציבור, בהן ההתנכלויות לאדמו"ר מקרלין סטולין בבית שמש ובירושלים.

בעקבות התקרית החמורה, הגיע ראש הישיבה, הרב דוב לנדו, למעונו של האדמו"ר מסטריקוב כדי להביע מחאה נחרצת ולחזק את רוחו באופן אישי.

מקורבי ראש הישיבה ציינו כי הוא היה נסער מאוד מהפרטים והדגיש שאין לעבור לסדר היום על פגיעה בכבוד התורה.

הביקור קיבל משמעות סמלית נוספת לאור היותו של הרב לנדו צאצא ישיר לשושלת אדמו"רי סטריקוב.

במקביל, ביטאוני הציבור החרדי פרסמו הבוקר מאמרי מערכת נוקבים שגנו בחריפות את האירוע וקראו לעצירת גל האלימות וההתנכלויות המאיימות על המרקם הקהילתי.