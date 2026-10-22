מפגש חריג התקיים אמש במעונו של המנהיג הליטאי, הרב דב לנדו עם עשרות אנשי עסקים ובכירים מהמגזר החרדי-ליטאי.

המפגש התקיים בעקבות פניות של נציגים מקרב הציבור העובד במגזר הליטאי שהציגו בפני ראש הישיבה שורה של טענות ותסכולים כלפי נציגי המפלגה בכנסת וברשות המקומית, שלטענתם אינם מטפלים באופן מספק בבעיות האופייניות למשפחות שאינן נמנות על מסגרות הכוללים המסורתיות.

במהלך הכינוס הקריא הרב לנדו מכתב שחיבר מראש, שבו התייחס בכאב לחששות שעלו מן השטח.

במכתבו, שהובא באתר 'כיכר השבת', הבהיר כי "אין שום דרך להבטיח את חינוך הצאצאים בדרך התורה אלא להצביע לרשימה ג' (יהדות התורה)", והזהיר מפני השלכות ההצבעה למפלגות חדשות או הימנעות מהקלפי. לדבריו, כל סטייה מההצבעה המסורתית מהווה "הפסד גדול מאוד" לעתיד הדורות.

לצד הקריאה החד-משמעית להצביע למפלגה, ניסה ראש הישיבה לתת מענה לתסכולי המשתתפים, והבטיח כי יפנה באופן אישי להנהלת המפלגה ולחברי הכנסת מטעמה במטרה לדרוש שיפור בטיפול בצרכי החינוך והקהילות של הציבור העובד, לרבות הקמת מסגרות תורניות ייעודיות.

יש לציין כי מדובר בבעיה הרווחת יותר במגזר הליטאי, שכן במגזר החסידי שיעורי התעסוקה גבוהים באופן יחסי.