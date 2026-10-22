חסיד חב"ד בשנות ה-20 לחייו, תושב שכונת קראון הייטס שבברוקלין, הותקף ונדקר בגבו באזור מרכז מנהטן. האירוע נחקר על ידי משטרת ניו יורק בחשד לפשע שנאה על רקע אנטישמי.

התקרית אירעה בשעות אחר הצהריים ברחוב ה-47 מערב, בין השדרה החמישית לשישית, בלב רובע היהלומים העמוס.

מתיעוד שהגיע לידי הרשויות עולה כי חשודה, כבת 30, התקרבה אל הקורבן מאחור ודקרה אותו באמצעות חפץ חד, ככל הנראה מחט או מזרק.

על פי עדויות ומקורות המעורים בפרטי החקירה, החשודה התעלמה ממספר עוברי אורח בעלי מראה שאינו יהודי שחלפו על פניה באותה עת, וביצעה את התקיפה אך ורק נגד הקורבן, שזהותו הדתית ניכרה בלבושו.

ממצא זה הוביל את חוקרי המשטרה ואת היחידה למאבק בפשעי שנאה לבחון את המניע האנטישמי כאפשרות מובילה.

מתנדבי ארגון החירום "הצלה" שהוזעקו לזירה העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים "בלוויו" בעיר כשמצבו מוגדר יציב.

כוחות משטרה גדולים בשיתוף מתנדבי ארגון "השומרים" במנהטן פתחו בסריקות נרחבות אחר החשודה, שנמלטה מהזירה לכיוון מערב לעבר השדרה השישית. החקירה נמשכת.