על רקע המתיחות הגבוהה השוררת בין הפלגים השונים באגודת ישראל, ערך אמש (רביעי) יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, ביקור חריג במעונו של האדמו"ר מגור.

הפגישה התקיימה סביב משבר חוק הגיוס, היחסים הפנימיים במפלגה וההיערכות לישורת האחרונה של מערכת הבחירות.

הביקור נערך בצל מציאות פוליטית מורכבת שבה חסידות גור - שבכל מערכת בחירות סטנדרטית עומדת בחוד החנית של הפעילות המקדימה, מנהלת את מטות ההצבעה ומובילה את יום הבוחר בשטח - בוחרת הפעם לשבת על הגדר.

נכון לעכשיו, החסידות אינה שותפה לפעילות הציבורית, אינה מקיימת כנסי בחירות, מדירה רגליה מאירועי המטה ואינה לוקחת חלק בשום פעולת המרצה לטובת רשימת יהדות התורה, וזאת על אף שיו"ר אגודת ישראל, יצחק גולדקנופף, משובץ במקום השני ברשימה המשותפת.

תמונת מצב זו באה לידי ביטוי גם בסוף השבוע האחרון, אז פרסמה החסידות מודעה קטנה ותמציתית בביטאון 'המודיע' ובה קריאה להצביע ביום הבחירות לרשימה.

עם זאת, במודעה נעדרה באופן בולט הקריאה המסורתית "לפעול ולהפעיל" - אמירה שמשמעותה המעשית היא יציאה לשטח, גיוס פעילים וניהול מערך הסברה והמרצה כולל.

במהלך הפגישה במעונו של האדמו"ר, התייחס ח"כ יעקב אשר למשבר הגיוס המרכזי והודה כי ההבנות שהושגו בעבר מול ראשי מערכת הביטחון לא צלחו.

לדבריו, שצוטטו באתר 'בחדרי חרדים', "היו לנו כבר סיכומים להעביר את חוק הגיוס עם גלנט ואדלשטיין, והם קרסו תחת הלחץ של מחאות קפלן".

על אף השתיקה והריחוק בשטח מצד חסידות גור, ביקש אשר לשדר עסקים כרגיל והבטיח לאדמו"ר כי לקראת הקדנציה הבאה יישמרו מלוא ההסכמות הפנימיות.

"נפעל בהוגנות ולפי הסיכומים, גם סביב חוק הגיוס וגם בעניין חלוקת התפקידים", הדגיש אשר בפני האדמו"ר, במטרה להבטיח שציבור חסידי גור אכן יגיע לקלפיות ביום הבחירות ויצביע למפלגה, גם בהיעדר פעילות שטח אקטיבית מצידם.