התנגשות אלימה חריגה התפתחה הלילה (לחמישי) בעיר אלעד בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "תורה בתפארתה" שהועבר לידי המשטרה הצבאית.

השתלשלות האירועים החלה כאשר תלמיד שיעור ג' בישיבה התייצב בתחנת משטרה בכפר סבא בעקבות עבירת תנועה.

במהלך בדיקת פרטיו התברר כי הוא מוגדר כעריק משירות צבאי, והוא הועבר מיד לידי המשטרה הצבאית ונידון לעשרה ימי מחבוש. בעקבות המעצר פרצו גלי מחאה באזור השרון שהתפשטו במהירות גם לעיר אלעד.

במהלך שעות הערב יצאו עשרות תלמידי ישיבה להפגנה ספונטנית בכניסה לעיר, שכללה את חסימת כביש 444 למשך מספר שעות. כוחות משטרה הוזעקו לזירה, אבטחו את המקום ובהמשך החלו בפעולות לפיזור המוחים.

התסיסה החריפה לאחר חצות, כאשר כוחות גדולים של משטרה, יס"מ ומג"ב הגיעו לאזור מתחמי הישיבות הסמוכים לכניסה לעיר.

על פי עדויות של תלמידים במקום, הכוחות נכנסו לתחומי הישיבות - בהן "תורה בתפארתה", ישיבת הרב אטינגר וישיבת "בית התלמוד" - והשליכו רימוני הלם לתוך החצרות ומתחמי המגורים הפנימיים, פגעו לכאורה גם במי שלא לקחו חלק פעיל בהפגנה.