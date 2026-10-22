צרפת מתאוששת מימים רוויי עימותים והרס לאחר שהפגנות המוניות נגד מדיניות הממשלה הידרדרו להפרות סדר מהקשות ששדעה המדינה בעשורים האחרונים.

לפי נתוני משרד הפנים הצרפתי, למעלה מחצי מיליון בני אדם השתתפו בכ-110 צעדות מחאה ברחבי הארץ, שהובילו לבזיזה נרחבת של אלפי בתי עסק ולמעצרם של כ-2,400 בני אדם.

בפריז, מוקד האלימות המרכזי התרכז סביב כיכר הרפובליקה ואזורים סמוכים, שבהם פועלים מרכזים של חב"ד. הרב מאיר שלמה לובצקי, שליח חב"ד ברובע השלישי של העיר, סיפר בראיון לאתר Chabad.org כי עם צאת השבת נראו הרחובות כמו אזור מלחמה: "הכל על הקרקע הוצת - מכוניות, חנויות ואופניים".

ההנחיות לקהילה שונו בצהרי השבת בעקבות התחממות הגזרה סמוך לכיכר הרפובליקה, ומשפחת לובצקי נותרה נצורה בתוך המבנה הנעול עד שפונתה ברכב במוצאי השבת.

לדבריו, הוא עזב עם משפחתו לאיזור רגוע יותר. "חצינו כל רמזור אדום בדרך. כולם עשו זאת, כי פשוט היה מסוכן מדי לעצור", סיפר.

גם הרב משה כהן, שליח חב"ד ברובע ה-11, מצא את עצמו בלב הכאוס לאחר שקבוצות מתפרעים התעמתו באזור עם כוחות הביטחון, ורכבו שחנה ברחוב הוצת כליל מבפנים.

על אף ההרס והפחד, בתי חב"ד חזרו מיד לשגרת פעילות מלאה כבר בבוקר יום ראשון, עם קיום מנייני התפילה והגעת הילדים למוסדות.

השליחים ציינו כי ההתפרעויות לא היו מכוונות כיעד אנטישמי ממוקד נגד יהודים אלא ביטוי לקריסת הסדר הציבורי הכללי, והם ממשיכים להעניק סיוע לבעלי העסקים שניזוקו ולחזק את חברי הקהילה.