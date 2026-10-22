המטה המשותף להצלת הימין

שישה ימים לפני הבחירות לכנסת, הליכוד והציונות הדתית נערכים למבצע שטח משותף שנועד להגדיל את שיעורי ההצבעה באזורים המזוהים עם מחנה הימין.

אמש (רביעי) התכנסו בירושלים רכזים ופעילים מכל רחבי הארץ, לקראת פעילות שתכלול הגעה לבתי מצביעים, הפעלת מערך מתנדבים ופעילות מאורגנת בעשרות ערים ביום הבחירות.

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במטה המשותף מעריכים כי שיעורי ההשתתפות בהצבעה יהיו גורם מרכזי בתוצאות הבחירות, ולכן בחרו לרכז את פעילותם באזורים שבהם התמיכה במפלגות הימין גבוהה, אך שיעור המצביעים המגיעים בפועל לקלפיות נמוך יחסית.

ראש המטה, ישראל גנץ, אמר בכינוס כי לצורך הפעילות גויסו רכזים מאזורים שונים בארץ, שכל אחד מהם צפוי להוביל קבוצת פעילים במסגרת המבצע המתוכנן.

"הגענו לכאן עשרות רכזים מכל מדינת ישראל. כל רכז כזה יוציא אוטובוס שלם", אמר גנץ.

לדבריו, הפעילות תתמקד בערים בעלות שיעורי תמיכה גבוהים במפלגות הימין, במטרה להגדיל את מספר המצביעים המשתתפים בבחירות. "השאלה היא אם הימין הולך להצביע כי ברור שהשמאל הולך להצביע בהמוניו", אמר, והוסיף כי שיעורי ההצבעה עשויים להשפיע על זהות המנצח בבחירות.

אחד ממובילי הפעילות, ברל'ה קרומבי, התייחס בכינוס להבדלים בין תוצאות מערכות הבחירות הקודמות, והציג את מספר המנדטים שקיבל גוש הימין כהמחשה לחשיבות שהוא מייחס להתייצבות המצביעים בקלפיות.

לדבריו, במערכות בחירות קודמות הגיע הגוש ל-52 מנדטים בלבד, בעוד שבמערכת הבחירות האחרונה זכה ב-64 מנדטים. קרומבי הציג את הפער בין התוצאות כנימוק לצורך בהפעלת מערך שטח נרחב. "הבחירות האלה יקומו ויפלו על אחוזי ההצבעה במעוזי הימין", טען.

הוא סיפר כי אנשי המטה בחנו נתוני הצבעה ברמת הקלפיות ואזורי ההצבעה, וזיהו מוקדים שבהם שיעור ההשתתפות בקרב מצביעים המזוהים עם הימין נמוך במיוחד.

לדבריו, בחלק מאותם אזורים שיעור ההצבעה עומד על 40% עד 45% בלבד. על בסיס הנתונים הללו מבקשים אנשי המטה למקד את פעילותם בשכונות ובאזורים שבהם הם סבורים כי ניתן להגדיל את מספר המשתתפים בהצבעה.

"המצביעים לא נמצאים מעבר לים, הם נמצאים ממש מעבר לדלת", אמר קרומבי. לדבריו מאות עמותות נהנות ממימון של קרנות מחו"ל ומסייעות לפעילות פוליטית של המחנה היריב.

יוצאים. מצביעים. מצילים את הימין! בואו להיות שותפים!

יונתן אחיה, ראש מערך השטח במטה המשותף, הציג את היקף ההיערכות לקראת יום הבחירות. לדבריו, הפעילות מתוכננת להתפרס בכ-40 ערים, תוך התמקדות באזורים שבהם זוהו שיעורי הצבעה נמוכים לצד תמיכה גבוהה במפלגות הימין.

אחיה הסביר כי המתנדבים מתוכננים לעבור בין בתי מצביעים ולפעול לעידוד ההשתתפות בבחירות. לדבריו, המטה זקוק לפעילים נוספים כדי לממש את תוכנית הפריסה הרחבה.

"שישה ימים לבחירות, אנחנו בקרב מאוד צמוד. הכל יעמוד על אחוזי הצבעה", אמר והציג את הערכתו בנוגע לחלוקה הפוליטית בציבור הישראלי. לדבריו, המעבר של מצביעים בין הגושים מצומצם, ולכן המאמץ העיקרי של המטה מופנה להגדלת ההצבעה בתוך מחנה הימין עצמו. "היום אין מעבר בין הגושים - כל אחד מבוצר במקום שלו", טען.

בהמשך מתח אחיה ביקורת על הסיקור התקשורתי ועל השפעתו, לטענתו, על האופן שבו ציבור הבוחרים נחשף למתרחש במחנות הפוליטיים השונים. הוא טען כי חלק ממצביעי הימין חשים ייאוש בעקבות המאבק הפוליטי, והציג את פעילות המטה כניסיון להתמודד עם תחושות אלה.

דור בן נון, אחד מפעילי המטה, התייחס למערכת הבחירות כהתמודדות בין שתי תפיסות פוליטיות מנוגדות. לדבריו, השאלות העומדות במרכז ההכרעה הן בין היתר עתיד ההתיישבות, אופייה היהודי של המדינה, מערכת המשפט והמדיניות הביטחונית.

בן נון סיפר כי אנשי המטה הקדישו חודשים לעבודת הכנה שנועדה לאתר אזורים שבהם שיעורי ההצבעה נמוכים ביחס לרמת התמיכה במפלגות הימין.

לדבריו, עבודת המיפוי נועדה לאפשר למטה להתמקד באותם אזורים ביום הבחירות ולהפעיל בהם מערך מתנדבים באופן ממוקד.

על פי התוכנית שהציגו ראשי המטה בכינוס בירושלים, הפעילות תתפרס בכ-40 ערים ותתבסס על רכזים ומתנדבים שיגיעו לבתי מצביעים. אנשי המטה מתכננים לרכז את המאמץ באזורים שאותרו בעבודת ההכנה כבעלי שיעורי השתתפות נמוכים יחסית, לקראת פתיחת הקלפיות בעוד שישה ימים.

יוצאים. מצביעים. מצילים את הימין! בואו להיות שותפים!