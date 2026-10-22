רגע לפני שישראל עוברת לשעון חורף והמחוגים זזים שעה אחת לאחור, סקר חדש מגלה כי האפשרות לבטל את המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף זוכה לתמיכה נרחבת בציבור.

על פי סקר של ערוץ "משב", מבית צהר, 44% מהישראלים מעדיפים להנהיג שעון קיץ קבוע לאורך כל השנה, בעוד שרק 20% תומכים בהמשך המעבר הדו־שנתי בין שעון קיץ לחורף, ו-13% היו רוצים להנהיג דווקא שעון חורף קבוע. ל-23% מהנשאלים אין העדפה בנושא.

הפערים הבולטים ביותר נחשפים כאשר בוחנים את התוצאות לפי הגדרה דתית. בקרב הציבור החילוני, 53% מהמשיבים תומכים בהנהגת שעון קיץ קבוע. גם בקרב המסורתיים מדובר באפשרות הנהנית מתמיכה גבוהה יחסית, עם 47% מהנשאלים.

אלא שככל שעולה רמת הדתיות, התמיכה בשעון קיץ לאורך כל השנה פוחתת. בציבור הדתי רק 30% מהמשיבים מעדיפים שעון קיץ קבוע, ובקרב החרדים שיעור התמיכה יורד ל-26% בלבד.

ההבדלים אינם מסתכמים רק בשיעור התומכים בשעון הקיץ. בקרב הציבור הדתי נרשם שיעור התמיכה הגבוה ביותר בשעון חורף קבוע, העומד על 21%.

לעומת זאת, בציבור החרדי האפשרות המועדפת ביותר היא דווקא השארת המצב הקיים: 37% מהמשיבים החרדים מעדיפים להמשיך במעבר בין שעון קיץ לשעון חורף פעמיים בשנה.

גם לגילם של המשיבים יש קשר משמעותי להעדפותיהם. בקרב הצעירים בישראל נרשמה תמיכה גבוהה במיוחד בהנהגת שעון קיץ קבוע, כאשר בשתי קבוצות הגיל הצעירות ביותר התקבלה תוצאה זהה.

51% מבני 18 עד 24 מעדיפים שעון קיץ לאורך כל השנה, וכך גם 51% מבני 25 עד 34. כלומר, בשתי הקבוצות הללו יותר ממחצית המשיבים מעוניינים לוותר על שינוי השעון העונתי.

עם העלייה בגיל נרשמת ירידה בתמיכה באפשרות הזאת. בקרב בני 55 ומעלה רק 35% מעדיפים שעון קיץ קבוע, שיעור התמיכה הנמוך ביותר מבין קבוצות הגיל שנבדקו.

באותה קבוצת גיל נרשם גם שיעור התמיכה הגבוה ביותר בשעון חורף קבוע: 18% מבני 55 ומעלה מעדיפים כי ישראל תישאר בשעון חורף לאורך כל השנה.

בניגוד להבדלים המשמעותיים בין קבוצות הגיל והמגזרים, החלוקה לפי מגדר מציגה תמונה אחידה למדי.

בקרב הגברים, 45% תומכים בהנהגת שעון קיץ קבוע, ואילו בקרב הנשים שיעור התמיכה עומד על 43%.