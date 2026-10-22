נתניהו מכחיש את הדיווח שטראמפ בלם תקיפה ישראלית באיראן ערוץ 7

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש בראיון מיוחד לערוץ 7 את הדיווח ב"פייננשל טיימס", לפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בלם את תוכניתו לתקיפה באיראן.

"המידע הזה איננו נכון אבל לא אכנס לתיקון הדיווח המגמתי הזה", אמר נתניהו.

על פי הדיווח, צה"ל נערך למערכה אווירית בת כמה ימים, שתוכננה לצאת לדרך בסוף השבוע של 10 באוקטובר. התוכנית כללה תקיפת מתקני גרעין, יעדים המזוהים עם המשטר האיראני ותשתיות אזרחיות, בהן תחנות כוח.

שלושה גורמים טענו כי המבצע לא יצא לפועל בשל התנגדותו של טראמפ לחידוש המלחמה לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

הלילה אמר נשיא ארצות הברית כי ארצו "אינה מנהלת משא ומתן עם איראן, משהו בנושא צפוי די בקרוב. נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות, נראה מה יקרה".