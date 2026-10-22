מגישת הרדיו ואשת התקשורת אופירה אסייג התייחסה בתוכניתה ברדיו 102FM להתקרבות לדת בקרב זמרים ישראלים, בעקבות בקשתו של הזמר בן אל תבורי מצוות הניהול וההפקה שלו להקפיד על כתיבת בס"ד במסמכים ובהתכתבויות.

אסייג ציינה כי היא מבחינה במגמה של התחזקות דתית בקרב אמנים, אך הדגישה כי מבחינתה האמונה היא עניין אישי שאין לכפות על אחרים.

"אני מרגישה שאצל כל הזמרים יש סוג של התקרבות לדת. צדיק באמונתו יחיה. אני לא דורשת ולא מכריחה, לא את הילדים שלי, לא את החברות שלי ובטח לא את הבן זוג שלי להתקרב לדת. אני שומרת את הדת בדרכי", אמרה.

בהמשך השיחה התייחסה אסייג לרקע הדתי שלה וסיפרה כי גדלה בחברה החרדית, אך בחרה בהמשך חייה בדרך אחרת. לצד זאת, סיפרה כי היא ממשיכה לשמור על מנהגים ומסורות יהודיות.

"אני חרדת לשעבר, חזרתי בשאלה אבל אני מדליקה נרות שבת, מדליקה נר בראש חודש, מקיימת את החגים כהלכתם. אני משתדלת בדרכי", סיפרה.

אסייג ביקשה להעביר מסר של חופש בחירה וכבוד הדדי בין דתיים לחילונים, והזהירה מפני מצב שבו אורח חיים דתי ייכפה על הציבור.

"חבר'ה, בואו לא ניכנס למדינה שיש בה כפייה דתית. את רוצה לנהוג בשבת? תנהגי בשבת. אתה רוצה לשבת בבית ולחזור בתשובה? תחזור בתשובה. צדיק באמונתו יחיה, זה אפילו כתוב בתורה", אמרה.