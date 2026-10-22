אחרי שבועות של עבודות, בחירת חומרים ותיאום בעלי מקצוע, מגיע הרגע שבו רוצים לראות את הבית המחודש. הרצפה כבר הותקנה, המטבח עומד במקומו והחלונות החדשים מכניסים אור, אבל אבק ושאריות עבודה עדיין מסתירים חלק מהתוצאה. בשלב הזה נדרש ניקיון שמגיע גם למסילות, לפינות ולמשטחים שהתלכלכו במהלך השיפוץ.

חברת פוליש ארט מציעה שירותי ניקיון ופוליש לבתים ולמשרדים, ובהם ניקיון לאחר שיפוץ ולפני אכלוס. השירות כולל טיפול בלכלוך שנשאר מהעבודות, בהתאם למצב הנכס ולסוגי המשטחים שבו. כדי לתכנן אותו נכון, כדאי להגדיר מראש מה צריך לנקות, אילו עבודות כבר הסתיימו והאם נדרש טיפול נוסף ברצפה.

שומרים על המשטחים שבחרתם לשיפוץ

בבית אחד יכולים להיות ריצוף גרניט פורצלן, משטח קוורץ במטבח, פרקט בחדרים וברזים בגימורים שונים. לכל אחד מהם עשויות להיות הנחיות ניקוי אחרות, ולכן חשוב לזהות את החומרים לפני שמתחילים לטפל בשאריות שעליהם.

אם נשארו אצלכם מפרטים, אריזות או הוראות תחזוקה מהספקים, העבירו את המידע לצוות הניקיון. הוא רלוונטי במיוחד כשיש משטח חדש, גימור רגיש או כתם שמקורו אינו ידוע. גם ניסיון להסיר שארית באמצעות שפשוף או גירוד צריך להתחשב במשטח שמתחתיה.

כך גם לגבי פוליש: עצם סיום השיפוץ אינו מחייב טיפול הברקה. לעיתים ניקוי עמוק מספיק, ובמקרים אחרים אפשר לבחון טיפול נוסף שמתאים לסוג הרצפה ולמצבה. לפני שמוסיפים פוליש להזמנה, כדאי להבין איזו פעולה מוצעת, מה התוצאה הצפויה ומהן הוראות השימוש ברצפה לאחריה.

מתי מתאמים את הניקיון?

ככל שהעבודות מאפשרות זאת, נוח לתאם את הניקיון היסודי לפני הכנסת הרהיטים והארגזים. בית פנוי מאפשר גישה רחבה יותר לרצפה, לחלונות, לארונות ולפינות שבהמשך יהיו מוסתרות מאחורי התכולה.

עם זאת, התאריך צריך להתאים גם לעבודות הגמר. אם בוצעו לאחרונה צביעה, מילוי רובה או התקנה שדורשת זמן המתנה, בררו עם בעל המקצוע מתי ובאיזו דרך מותר לנקות. אין זמן אחיד שמתאים לכל החומרים ולכל הפעולות.

בעת התיאום עם פוליש ארט, עדכנו גם לגבי בעלי מקצוע שאמורים לחזור לקידוח, לשיוף או לתיקונים. המידע הזה עוזר לתכנן את סדר העבודה ולהבין אם יש אזור שעדיף להשאיר לשלב מאוחר יותר.

ניקיון אחרי שיפוץ עם פוליש ארט צילום: באדיבות פוליש ארט

מה כולל ניקיון אחרי שיפוץ?

לאחר שבודקים את מצב המשטחים ואת העבודות שנותרו, אפשר להגדיר את היקף הניקיון. הלכלוך שנשאר לאחר שיפוץ שונה מזה שמצטבר במהלך שגרת המגורים: אבק בנייה יכול להישאר בתוך מסילות, על משקופים, לאורך הפנלים ובארונות. לצדו עשויות להופיע שאריות צבע, דבק ורובה, שהטיפול בהן תלוי בחומר שהתייבש ובמשטח שעליו הוא נמצא.

שירות ניקיון אחרי שיפוץ של פוליש ארט כולל ניקוי אבק בנייה, טיפול בשאריות עבודה, ניקוי חלונות ומסילות, מטבח, חדרי רחצה ורצפות. ניקוי פנים הארונות, התריסים והרשתות ופרטים נוספים נקבע לפי הצורך, הגישה למקום והסיכום מראש.

ההגדרה הזאת חשובה גם בשיפוץ חלקי. החלפת מטבח או שיפוץ חדר רחצה יכולים להצריך ניקיון מעבר לאזור שבו בוצעה העבודה. כדאי לציין אילו חדרים נשארו בשימוש, היכן נמצאים רהיטים וחפצים ומה היה מכוסה במהלך השיפוץ, כדי להתאים את היקף הניקיון למצב בפועל.

הצעת מחיר שמתאימה לבית שלכם

כדי לקבל הצעה שמתייחסת לעבודה הנדרשת, כדאי לשלוח תמונות עדכניות ולפרט את שטח הנכס, מה שופץ, סוגי המשטחים והאם הבית ריק או מאוכלס. לצד תמונות כלליות, אפשר לצרף צילומי תקריב של שאריות חומר או אזורים שדורשים תשומת לב.

פוליש ארט מאפשרת לפנות עם תיאור ותמונות לקבלת הצעה לפי מצב המקום. לפני אישור ההזמנה, חשוב לסכם את החדרים והמשטחים הכלולים, את הטיפול בחלונות ובארונות ואת ההפרדה בין הניקיון לבין שירותים נוספים, אם נדרשים.

כדאי להבהיר גם מי אחראי לפינוי פסולת שנותרה מהשיפוץ ומה עושים אם מתגלה שארית שלא ניתן להעריך מתמונה. סיכום מסודר נותן לשני הצדדים בסיס ברור לביצוע העבודה ולבדיקתה בסיום.

בודקים את התוצאה לפני שחוזרים לשגרה

בסיום הניקיון, עברו עם הצוות על האזורים שסוכמו. פתחו ארונות שנכללו בעבודה, בדקו מסילות ופינות והסתכלו על הרצפה ועל משטחי העבודה בתאורה הקיימת בבית.

אם נשאר סימן, בררו מה מקורו ומה אפשר לעשות לפני שמנסים להסיר אותו בחומר נוסף. לעיתים נדרשת השלמת ניקיון, ובמקרים אחרים צריך לבדוק את הממצא מול המתקין או הספק.

לפני הכנסת התכולה, בקשו גם הנחיות להמשך: מתי אפשר לשטוף, באילו חומרים להשתמש והאם טיפול שבוצע מחייב המתנה. את ההנחיות כדאי לשמור לצד פרטי המשטחים, כדי שגם הניקיון השוטף בהמשך יתאים לבית המחודש.