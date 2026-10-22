יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, הצהיר כי אם יהיה חלק מהממשלה הבאה, יפעל לבטל את תפקיד השר הנוסף במשרד הביטחון, שבו מכהן כיום שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

התפקיד, שנוצר במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, מעניק לסמוטריץ' סמכויות בתחומים הנוגעים להתיישבות ביהודה ושומרון, בין היתר באמצעות מנהלת ההתיישבות שהוקמה במשרד הביטחון.

בכנס בחירות שערך במודיעין הציג איזנקוט שורת צעדים שבכוונתו לקדם, ובהם הריסת בנייה בלתי חוקית, החזרת השימוש בצווים מנהליים ואישור כניסתם של כ-60 עד 70 אלף פועלים פלסטינים לעבודה בישראל.

הצהרותיו של איזנקוט עוררו תגובה חריפה מצד סמוטריץ', שהזהיר מפני פגיעה משמעותית בהתיישבות ביהודה ושומרון אם איזנקוט ושותפיו יעלו לשלטון.

"כפי שאני מתריע כבר מספר שבועות, גדי איזנקוט הודיע אתמול על כוונתו לבטל את תפקיד השר במשרד הביטחון, ולמעשה לסגור את מנהלת ההתיישבות שהקמנו, להחזיר את המתיישבים לניהול תחת ממשל צבאי, ולגלגל לאחור את מהפכת ההתיישבות", אמר סמוטריץ'.

שר האוצר קשר את דבריו של איזנקוט גם למערכת הבחירות ולסכנה שלדבריו נשקפת לגוש הימין בעקבות התמודדותן של מפלגות קטנות: "אני שומע. ומודאג. רסיסי מפלגות בימין יפילו את הגוש, ויעלו את איזנקוט ושותפיו לשלטון".

סמוטריץ' הוסיף וטען כי ממשלה בראשות איזנקוט תפגע לא רק בהתיישבות, אלא גם במוסדות ובגופים המזוהים עם המחנה הלאומי.

"הם יפנו את החוות והיישובים שהקמנו, יסגרו את המכינה בעלי ואת ערוץ 14, יפגעו בזהות היהודית של המדינה ויביאו להקמת מדינת טרור פלסטינית", אמר.