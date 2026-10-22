נתניהו: דיברתי עם טראמפ על ריבונות, צריך להתקדם בזהירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בריאיון מיוחד לערוץ 7, שבמסגרתו נערך גם ריאיון בשפה האנגלית, להמשך הבנייה ביהודה ושומרון, לאפשרות החלת הריבונות ולעתיד ההתיישבות.

נתניהו הצהיר כי הבנייה ביהודה ושומרון מתבצעת בקצב שיא, חשף כי סוגיית הריבונות נדונה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והבהיר כי כל עוד הוא מכהן כראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית.

כשנשאל כיצד הוא ממשיך לקדם את הבנייה ביהודה ושומרון למרות ההתנגדות הבינלאומית, השיב בקצרה: "בונה בקצב שיא".

ראש הממשלה הזכיר את ההתמודדות שלו עם הממשלים האמריקניים לאורך השנים, ובמיוחד עם הנשיא לשעבר ברק אובמה, שהתנגד להרחבת הבנייה בהתיישבות.

"אתה יודע, בהתחלה היה לי את זה עם שלושה נשיאים אמריקאים, בעיקר עם אובמה, שאמר 'אפילו לא לבנה אחת'", סיפר נתניהו. "ובאמצעות תמרון ודרכים אחרות כמעט הכפלנו את אוכלוסיית יהודה ושומרון במהלך שמונה שנות כהונתו של אובמה. אז אני כנראה יודע איך לעשות את זה".

בהמשך הציג את היקף הפעילות בתחום ההתיישבות בשנים האחרונות. לדבריו, בשלוש עד ארבע השנים האחרונות נרשמה צמיחה משמעותית ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון. "הייתה לנו צמיחה מדהימה של היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. הכרנו, ארגנו או בנינו 104 יישובים חדשים", אמר.

אחת השאלות המרכזיות בריאיון עסקה באפשרות להחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, צעד שמקודם בשנים האחרונות על ידי גורמים בימין ובהתיישבות.

כשנשאל האם החלת הריבונות היא השלב הבא במדיניותו, אישר נתניהו כי הנושא נמצא בדיונים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אך נמנע מלהתחייב על מועד או על צעד מעשי. "ובכן, זה נדון עם הנשיא", השיב.

נתניהו הסביר כי הוא מעדיף לקדם מהלכים מדיניים בזהירות, מבלי להצהיר עליהם מראש, ובאותה הזדמנות מתח ביקורת על יריביו הפוליטיים מימין: "אני חושב שאתה צריך לנווט בין הגלים וסופות הרוח של הדיפלומטיה בזהירות. אז אני מעדיף לעשות מאשר להכריז, בניגוד לחלק מהיריבים שלי בימין שמכריזים במקום לעשות".

לצד הזהירות המדינית, ראש הממשלה הדגיש כי בכוונתו להמשיך לחזק את ההתיישבות. "אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בזהירות, אבל אני חושב שאין ספק שחיזקנו את היישובים היהודיים במולדת אבותינו", אמר.

לקראת סיום דבריו התייחס נתניהו גם לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, והציג את מניעת הקמתה כאחד מהישגי המדיניות שהוביל לאורך שנות כהונתו. "ולא רק זה, הפכנו את זה לבלתי אפשרי", הצהיר.

נתניהו חתם במסר חד-משמעי באשר לעתיד המדיני של יהודה ושומרון: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לא תהיה מדינה פלסטינית. זו הנוסחה להשמדתנו".