על פי דיווח בתקשורת, מתאם הפעולות ההומניטריות של האו"ם בעזה העביר לישראל איום מצד חמאס לבצע מתקפות נוספות ביהודה ושומרון, בישראל ובחו"ל, אם תמשיך ישראל לנקוט צעדים הפוגעים במשילות הארגון ברצועת עזה.

תא"ל במיל' אורן סולומון, שמונה לראש צוות תחקירי המלחמה באוגדת עזה ושימש מנהל הלחימה באוגדה, רואה באיום הזה דווקא הזדמנות אסטרטגית עבור ישראל.

בראיון לערוץ 7 מזכיר סולומון את אופיו של הארגון ואת יעדיו. "חמאס הוא לא רק ארגון טרור, אלא צבא עם מדינה בטריטוריה של רצועת עזה, צבא שתכנן להשמיד את מדינת ישראל דרך התלכדות הזירות. הוא התחיל את המהלך בשבעה באוקטובר כשכבש את יישובי העוטף למספר שעות וביצע טבח נוראי. חשוב לזכור מי עומד מולנו, וכך לא נופתע".

סולומון מדגיש כי דבריו מבוססים על קריאת החומרים המודיעיניים שנאספו לפני המלחמה ובמהלכה. לדבריו, מהמסמכים עולה כי בכל דרגי חמאס רואים במתקפת 7 באוקטובר הצלחה, למרות המחיר הכבד ששילמה רצועת עזה וההרס הנרחב שנגרם לה.

"בעיניהם זו הצלחה, כי הם רואים את עצמם כמי שהביסו את הצבא הישראלי למשך שעות עם הישגים של כיבוש שטח. הם גם מסתכלים קדימה, הם רואים את מי שמת כשהיד ובעתיד הם יקבלו עזה חדשה עם בנייני פאר, דובאי שתיים".

על רקע תפיסת העולם הזאת, אומר סולומון כי האיום הנוכחי של חמאס אינו מפתיע אותו. לדבריו, ישראל כבר החמיצה הזדמנות היסטורית להביא לחיסול הארגון, הן ככוח צבאי והן כגורם שלטוני.

"הייתה לנו הזדמנות היסטורית להשמיד את חמאס כארגון טרור וכארגון שלטוני אזרחי. לא מדובר בהשמדה של חתימה על מסמך ומסירת נשק כפי שמופיע בתכנית הנקודות, אלא בהשמדה של כדור בראש", הוא אומר.

סולומון סבור כי על ישראל לנצל את האיום החדש כדי לפעול לחיסול חמאס ולהציב יעד של הוצאת כלל תושבי הרצועה ממנה.

"כי עזה שווה חמאס וחמאס שווה עזה בעומק הדברים. זה לא שחמאס השתלט על אוכלוסייה מסכנה. הם בחרו בו בבחירות דמוקרטיות ולא התנגדו לו מעולם באופן אקטיבי. האוכלוסייה בעזה מכילה מאות אלפי אנשים בקרבה ראשונה לאנשי חמאס שהיו ושקיימים".

לשיטתו, על ההנהגה הישראלית להבהיר לארצות הברית ולמתווכים הבינלאומיים כי האיום הנוכחי מוכיח שחמאס לא זנח את שאיפותיו ואת דרכו, וכי ישראל מתכוונת לפעול בעצמה כדי להתמודד עם האיום.

סולומון מבקש להציב כיעד ארוך טווח רצועת עזה ללא תושביה. לדבריו, גם אם מימוש היעד יימשך עשרות שנים, יש לקבוע אותו כבר כעת כחלק מהמדיניות הישראלית. את האיום של חמאס הוא מגדיר "הרמה להנחתה".

לשאלה אם הוא מזהה בדרג המדיני גורמים המאמצים תפיסה דומה, משיב סולומון בשלילה. לדבריו, גם מי שמדברים על הצורך לפרק את חמאס מיכולותיו אינם מסיקים מכך את המסקנות שהוא מציע ביחס לעתיד הרצועה כולה.

סולומון קורא למנוע את שיקום הרצועה ולהגדיר כיעד לאומי את החלת הריבונות הישראלית עליה, בהתאם לתפיסתו ההיסטורית, המוסרית, המדינית והביטחונית.

"אין שום יכולת לשנות את החשיבה של אותם עזתים. אין היום מי שמדבר בשפה הזו. אני מדבר עם שרי קבינט וכותב לראש הממשלה ומקווה שהמציאות תביא לשינוי", הוא מסכם.