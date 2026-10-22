בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל

האם ראש הממשלה מרגיש בלתי מנוצח, ומה הסוד שמאפשר לו לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה? לרגל יום הולדתו של בנימין נתניהו, תפסנו אותו לשיחה קצרה וקלילה, עם כמה שאלות מסקרנות וברכת מזל טוב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו רגיל להתמודד עם שאלות על ביטחון, פוליטיקה ובחירות, אבל הפעם החלטנו לשנות קצת את האווירה ולשאול אותו כמה שאלות אישיות יותר.

לרגל יום הולדתו, פגשנו את נתניהו לשיחה קצרה לטיקטוק של ערוץ 7, פתחנו בברכת מזל טוב וניסינו לגלות מה עומד מאחורי האנרגיות הבלתי נגמרות של ראש הממשלה.

בין השאלות שהפנינו אליו הייתה גם אחת מסקרנת במיוחד: האם הוא מרגיש בלתי מנוצח?

ומשם עברנו לשאלה שמעסיקה לא מעט אנשים שעוקבים אחר סדר יומו: מאיפה מגיעים הכוחות להמשיך לעבוד מסביב לשעון, לקיים פגישות ולהישאר ער עד השעות הקטנות של הלילה?