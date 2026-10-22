בג"ץ קבע היום (חמישי), ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת, כי נציגי המפלגות בוועדות הקלפי לא יוכלו לספור באמצעים דיגיטליים את מספר הבוחרים שהצביעו ולהעביר את הנתונים בזמן אמת למפלגותיהם.

ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים מול אחד. השופטים חאלד כבוב ורות רונן תמכו בקבלת העתירה שהוגשה בנושא, בעוד השופט דוד מינץ נותר בדעת מיעוט.

על פי פסיקת בג"ץ, האיסור יחול על חברי ועדות הקלפי ועל משקיפים מטעם הסיעות ורשימות המועמדים, בכל הנוגע לספירה דיגיטלית של מספר המצביעים ולהעברת המידע למפלגות במהלך יום הבחירות.

בהחלטת בית המשפט נכתב: "חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם סיעות ורשימות מועמדים לא יהיו רשאים לִמְנוֹת במהלך יום הבחירות, באמצעים דיגיטליים, את מספר הבוחרים שהצביעו בפועל בקלפי מסוימת, ולהעביר מידע זה בזמן אמת למפלגה או לרשימה שמטעמה הם מכהנים".

משמעות ההחלטה היא שהמפלגות לא יוכלו להסתייע בנציגיהן בקלפיות לצורך איסוף והעברה בזמן אמת של נתוני השתתפות באמצעות מערכות דיגיטליות.