61,147 שקלים. זה כל מה שמפריד היום בין שמעון אביקסר ושלושת ילדיו לבין היעד שיאפשר להם להתחיל מחדש.

בימים האחרונים עם ישראל שמע את הסיפור שלו ופתח את הלב. עד עכשיו נתרמו 938,853 שקלים מתוך מיליון. כמעט 94 אחוז מהדרך כבר מאחור, ועכשיו הקמפיין נכנס לשעות האחרונות שלו.

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שמעון גויס למילואים ב־7 באוקטובר, כמו רבים מחבריו, והוצב בדרום עוד לפני הכניסה הקרקעית לעזה. הדר, אשתו, נאבקה בסרטן. הוא הוקפץ מהיחידה לבית החולים כדי להיפרד ממנה, וזכה להגיע בזמן. חצי שעה אחרי שהגיע, היא נפטרה מול עיניו.

הבקשה האחרונה שלה הייתה "תדאג לשלושת הילדים שלנו".

אחרי השבעה הוא חזר למילואים כדי לסיים את הצו, ולא עצר שם. מאז הוא צבר קרוב ל־1,000 ימי מילואים, כולל פציעה וחמישה חודשי שיקום. במקביל גידל לבד את שלושת הילדים, וטיפל בחמותו ובאביו, ששניהם מתמודדים עם בעיות רפואיות קשות.

"עד עכשיו החזקתי את הבית לבד עם המשכורת של המילואים והמענקים שקיבלנו", הוא מספר. לאחרונה המצב הידרדר. אחרי פגישה עם עובדת סוציאלית הוא פתח את חשבון הבנק, והבין שהוא כבר לא מצליח לממן את הצרכים הבסיסיים של המשפחה.

גם עכשיו הוא לא מבקש שום דבר כמובן מאליו. "אני לא מצפה מהעם שיחזיר לי אבל אשמח שיוכלו לעזור לי", הוא אומר.

והעם ענה. הקמפיין יצא לדרך עם יעד של 500 אלף שקל, והיום הוא קרוב למיליון. עכשיו נשאר המרחק הקצר ביותר, וגם הקריטי ביותר.

"כל תרומה, בכל סכום, תעניק לנו אוויר לנשימה ותקווה לעתיד טוב יותר", אומר שמעון. "הפעם אני צריך אתכם לצדי. תודה מכל הלב".

הוא התייצב כשהמדינה קראה לו, שוב ושוב, כמעט אלף ימים. עכשיו נשארו שעות ספורות לעזור לו לסגור את המעגל. התרומה מוכרת לזיכוי מס לפי סעיף 46.

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