חברת הטכנולוגיה הישראלית מודליו (MODELYO) הודיעה היום (חמישי) על גיוס של כ־17 מיליון דולר, מרביתם ממשקיעים אמריקאים. כספי הגיוס ישמשו להרחבת פעילות המחקר והפיתוח של החברה, המתמחה באבטחת מידע בסביבות ענן ובינה מלאכותית, ולהעמקת פעילותה בשווקים הבינלאומיים.

סבב הגיוס הובל בידי חברת OlivTree האמריקאית, בהשתתפות המשקיעים סת' מארין, דיוויד פלפס ומשקיעים נוספים.

מודליו, שהוקמה לאחר אירועי 7 באוקטובר בידי שלושה מייסדים בעלי רקע במערכת הביטחון ובתחומי ההצפנה והמחשוב, מפתחת פלטפורמת ענן המיועדת לארגונים המחזיקים במידע רגיש. הטכנולוגיה שפיתחה מאפשרת, לדברי החברה, להפעיל שירותי ענן, מערכות בינה מלאכותית וסוכני AI תוך שמירה על הצפנת המידע גם בזמן עיבודו, מבלי להעביר את מפתחות ההצפנה לספק הענן.

הפתרון מיועד בין היתר לממשלות, לגופי ביטחון, לבנקים, לארגוני בריאות ולחברות גדולות המבקשות להשתמש בתשתיות מחשוב חיצוניות תוך שמירה על השליטה במידע ובקניין הרוחני שלהן.

במרכז פעילות החברה עומדת פלטפורמת Sovereign Confidential Cloud, המבוססת על טכנולוגיות מחשוב חסוי (Confidential Computing), הצפנה מבוססת חומרה ואימות קריפטוגרפי מתמשך של סביבת העיבוד. לדברי החברה, שילוב הטכנולוגיות מאפשר ללקוחות להפעיל שירותים על גבי תשתיות של ספקי ענן חיצוניים, תוך שמירה על השליטה במפתחות ההצפנה ובגישה למידע.

כספי הגיוס יופנו להרחבת יכולות הפלטפורמה, לפיתוח שירותים מנוהלים מוצפנים ולשיפור התמיכה במערכות בינה מלאכותית ובסוכנים אוטונומיים. החברה מתכננת גם להרחיב את השימוש בתשתיות GPU, המשמשות בין היתר להפעלת מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית.

במודליו מציינים כי הפלטפורמה מיועדת לתמוך בהפעלה מאובטחת של מסדי נתונים, שירותי אחסון, מערכות תקשורת, דואר אלקטרוני, שירותי וידאו ומודלים של בינה מלאכותית. לדברי החברה, הפתרון נועד לצמצם את הצורך של ארגונים להקים ולתחזק בעצמם מערכות הגנה מורכבות לצורך שימוש בשירותי ענן.

בני מאיר, מייסד שותף ומנכ"ל מודליו, אמר כי התרחבות השימוש בבינה מלאכותית מחייבת התאמה של מערכות אבטחת המידע, במיוחד לנוכח כניסתן של מערכות המסוגלות לקבל החלטות ולהפעיל שירותים באופן עצמאי.

"העולם מתקדם בקצב שלא הכרנו. בינה מלאכותית כבר לא רק מייצרת תוכן, היא מתחילה לקבל החלטות, להפעיל מערכות, ובקרוב תהיה חלק כמעט מכל דבר בחיים שלנו: מהבנק ועד הרכב שבו אנחנו נוסעים. אבל ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, גם האבטחה חייבת להתקדם איתה", אמר.

מאיר הוסיף: "אי אפשר לבנות את העולם של מחר על תפיסות האבטחה של אתמול. הקמנו את מודליו מתוך הבנה שהעולם לא יכול להרשות לעצמו לבחור בין חדשנות לביטחון. אין שום סיבה שחברה תצטרך למסור את הסודות שלה, את הקניין הרוחני שלה או את השליטה במערכות שלה רק כדי ליהנות מהעוצמה של הענן והבינה המלאכותית".

לדבריו, מטרת החברה היא לאפשר לארגונים לוודא באופן עצמאי שהמידע שלהם מוגן, גם כאשר הוא מעובד בתשתיות של ספקים חיצוניים. "במקום לבקש מהלקוח לסמוך על כך שהמידע שלו מוגן, אנחנו נותנים לו את הכלים להוכיח זאת קריפטוגרפית", הסביר.

על פי הודעת מודליו, הטכנולוגיה שפיתחה נשענת על יותר מ־20 פטנטים ובקשות פטנט בתחומי המחשוב החסוי והשירותים המנוהלים המוצפנים.

בחברה מעריכים כי הביקוש לפתרונות מסוג זה צפוי להתרחב בשנים הקרובות גם לתחומי הרובוטיקה, כלי הרכב האוטונומיים, המערכות התעשייתיות והתשתיות החכמות, שבהם מערכות בינה מלאכותית משולבות בתהליכי קבלת החלטות ובהפעלת מערכות פיזיות.

מודליו נוסדה בידי שלושה שותפים בעלי ניסיון בתחומי הביטחון, התקשוב וההצפנה. מנכ"ל החברה, בני מאיר, הוא סגן אלוף במילואים, בעל ניסיון של יותר משני עשורים במבצעים מיוחדים, בהקמת יחידות מבצעיות ובפיתוח יכולות טכנולוגיות. לפי הודעת החברה, בשנים האחרונות היה מעורב גם בפעילות טכנולוגית־מבצעית מול לבנון.

המייסדים השותפים הנוספים הם ד"ר איציק אביב, בעל ניסיון במערכות התקשוב וההצפנה של מערכת הביטחון, לרבות פעילות במצו"ב ובאגף התקשוב, וד"ר מיכאל קיפרברג, המתמחה במערכות וירטואליזציה מאובטחות, בתשתיות מחשוב ובהצפנה. את פעילות המחקר והפיתוח של החברה מוביל ארטיום ברגר, מומחה לטכנולוגיות וירטואליזציה ולמערכות Linux ו־IBM.

מודליו פועלת כיום בישראל, בארצות הברית, באירופה, בדרום קוריאה, בהודו ובאיחוד האמירויות. לפי הודעת החברה, היא מקיימת שיתופי פעולה טכנולוגיים עם NVIDIA, Intel ו־Google, במטרה לקדם שימוש בטכנולוגיות מחשוב חסוי על גבי תשתיות חומרה וענן מתקדמות.

בחברה מתכוונים לנצל את ההון שגויס להרחבת הפעילות המסחרית בשווקים אלה, לצד המשך פיתוח הפלטפורמה והתאמתה לצורכי ארגונים המשלבים מערכות בינה מלאכותית בפעילותם.