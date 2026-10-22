ילדה בת 12 נפצעה אחר הצהריים (חמישי) באורח אנוש במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ביישוב יצהר שבשומרון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, הגיעו למקום ומצאו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

צוותי הרפואה החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויי חזה, הנשמות ומתן תרופות, ובהמשך פינו אותה במסוק לבית החולים בלינסון, תוך המשך מאמצי ההחייאה.

לפי המשטרה מדובר בתאונת דרכים עצמית. שוטרי תחנת אריאל ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י, נמצאים בזירה ופועלים לבירור הנסיבות במסגרת החקירה.

חובשי רפואת החירום במד"א חיים שלמה מאיר וחן עמיה בנימין סיפרו על המראות בזירה: "כשהגענו למקום ראינו את הנערה שוכבת על הרצפה לאחר שנפצעה במהלך רכיבה. היא הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבלה מחבלת ראש קשה".

הם הוסיפו: "מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה במסוק לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".