חברת הכנסת שרן השכל ומפלגתה הודיעו על הסרת סרטון תעמולה שעורר סערה וכוון נגד הציבור החרדי, זאת בעקבות עתירה שהוגשה לועדת הבחירות המרכזית על ידי ארגון "אמת ליעקב בישראל".

בעקבות הודעת המשיבות על הסרת התכנים מכלל ערוצי המדיה והרשתות החברתיות שבשליטתן, הורה יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, על מחיקת העתירה וחייב אותן בהוצאות בסך 3,000 שקלים.

העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד נתן משאט בשם הארגון, יצאה נגד סרטון שבו הוצג חייל במדי טייס כשהוא חבול ואזוק לכיסא בחדר סגור, בעוד דמות בעלת חזות חרדית נכנסת לחדר, לוקחת מכיסו שטר כסף ועוזבת. בארגון טענו כי מדובר בחומר תעמולה מסית ומבזה המכוון כלפי הציבור החרדי כולו.

על פי נתוני הארגון, הטיפול המשפטי נתקל בתחילה בקשיים פרוצדורליים ודחיות מצד השופט סולברג, מה שמנע את הסרת הסרטון לאלתר והשאיר אותו זמין לצפייה ימים נוספים, עד להשלמת כלל הדרישות הפורמליות והגשת העתירה מחדש.

בהמשך ההליך, דרש השופט סולברג מהשכל ומפלגתה להבהיר האם התוכן הוסר לצמיתות, ועם קבלת הודעתן על הסרתו המלאה מכל הפלטפורמות, הורה על סיום ההליך ופסיקת ההוצאות.

מארגון "אמת ליעקב בישראל" נמסר בתגובה להחלטה: "ההחלטה להסיר את הסרטון והטלת ההוצאות מוכיחות כי להסתה יש מחיר. לא נאפשר לאיש להפוך את הציבור החרדי לשק חבטות או להשתמש בהכפשות ככלי לתעמולה. גם כאשר ההליך המשפטי מורכב ודורש אורך רוח, נמשיך לעמוד על המשמר, לעקוב, לפעול בכל הכלים החוקיים ולמצות את הדין מול כל גורם שינסה לפגוע ולהסית בכל תחום שהוא".