צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, שעמד בראש ארגון הטרור ועדות ההתנגדות העממית במרחב ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה.

דיאב חוסל אתמול (רביעי) בתקיפה אווירית ובמהלך התקופה האחרונה קידם פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל ולפעול לשיקום יכולותיו של ארגון חמאס.

הוא היה מעורב לאורך המלחמה בקידום מתווי טרור, ובתקופה האחרונה המשיך בפעילות זו למרות הפסקת האש.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי ההחלטה לתקוף את דיאב התקבלה לנוכח האיום שיוחס לו והמשך פעילותו במסגרת ארגון הטרור.

ארגון ועדות ההתנגדות העממית, שבמסגרתו פעל דיאב, הוקם בשנת 2000. על פי צה"ל, בעבר היה הארגון כפוף לתנועת פת"ח, אך כיום הוא מקיים קשרים עם חמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים.

בצה"ל מייחסים לארגון מעורבות במתקפת 7 באוקטובר, שבמהלכה חדרו מחבלים לשטח ישראל, רצחו אזרחים וחיילים וחטפו בני אדם לרצועת עזה.

לפי הודעת הצבא, מחבלי ועדות ההתנגדות העממית השתתפו בפשיטה לישראל ובמעשי הרצח והחטיפה שבוצעו במהלכה. בהמשך המלחמה, כך נמסר, פעלו אנשי הארגון בשיתוף פעולה עם חמאס והוציאו לפועל שורה של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.