הרבנית טובה אליהו, רעייתו של הרב שמואל אליהו רבה של צפת, נשאלה האם לבעלה יש המלצה עבור מי כדאי להצביע בבחירות לכנסת.

“שלום הרבנית, אנחנו מאוד מתלבטים למי להצביע, האם יש לרב המלצה?", כתבה האישה.

בתגובה השיבה הרבנית באופן ברור: “ברור, לעוצמה יהודית". היא הוסיפה: “בהצלחה לעם ישראל".

לאחר קבלת ההמלצה, הודתה לה הפונה וכתבה: “תודה שנזכה לגאולה בקרוב". הרבנית אליהו השיבה: “אמן אמן אנחנו בגאולה, רק לפקוח עיניים".

בעוצמה יהודית הודו לרבנית אליהו על התמיכה. "אנחנו מפלגה של כולם. נמשיך לפעול למען כל עם ישראל. אשכנזים וספרדים, חרדים וחילונים כאחד", נמסר מטעם המפלגה.