יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', פועל להביא לפרישתן של מפלגות נוספות מהמרוץ לכנסת באמצעות הצעות לתפקידים בממשלה הבאה.

בכאן חדשות דווח כי לאחר שהציע לעופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל, תפקיד שר במשרד הביטחון בתמורה לפרישתו, מתברר כי תכנן לפנות בהצעה דומה גם ליו"ר מפלגת נעם, אבי מעוז.

ברגע האחרון הוחלט לוותר על הפנייה הפומבית ולנסות להגיע להסכמות עם מעוז באמצעות משא ומתן שקט.

ההצהרה שנשא סמוטריץ' אתמול הייתה אמורה לכלול פנייה לשני ראשי המפלגות. לצד ההצעה שהציג לווינטר, התכוון יו"ר הציונות הדתית להציע למעוז תפקיד סגן שר או מינוי לראש מנהלת, בליווי סמכויות בתחומי החינוך והזהות היהודית.

ההצעה שתוכננה למעוז נועדה להביא לפרישת מפלגת נעם מהבחירות. אלא שסמוך למועד ההצהרה התקבלה החלטה לשנות את אופן הפנייה למעוז. במקום לפרסם את ההצעה בפני הציבור, כפי שנעשה במקרה של וינטר, בחרו לקדם את המגעים באמצעות גורם מתווך.

לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה מתוך הערכה כי דווקא שיחות שקטות עשויות להגדיל את הסיכוי להגיע להסכמות עם נעם. בעקבות זאת הושמטה מההצהרה ההתייחסות שתוכננה למעוז, והפנייה הפומבית התמקדה בווינטר בלבד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן במתרחש וגיבה את המהלך של הציונות הדתית, שבמסגרתו מוצעים תפקידים עתידיים לראשי מפלגות המתבקשים להסיר את מועמדותם.