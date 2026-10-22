כ-150 רבנים מהציונות הדתית, ובהם רבני ערים, ראשי ישיבות ורבני קהילות, חתמו על מכתב חירום המתפרסם ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת, ובו קריאה להימנע מהצבעה למפלגות שאין ודאות כי יעברו את אחוז החסימה.

במכתב, שפורסם מטעם איחוד הרבנים "תורת הארץ הטובה", מזהירים החותמים מפני אובדן קולות במחנה הימין ומציגים את ההכרעה בקלפי כבעלת השלכות מכריעות על עתידה של מדינת ישראל.

במרכז המכתב עומדת קריאה מפורשת שלא להצביע לרשימות שקיים ספק באשר ליכולתן להיכנס לכנסת. הרבנים מציגים את עמדתם כחובה הנובעת מחשיבותן של הבחירות, ולא כהמלצה פוליטית בלבד.

"ברור שחובה להצביע רק למפלגות שבלי שום ספק עוברות את אחוז החסימה", נכתב במסמך.

על המכתב חתומים כמה מבכירי ההנהגה הרבנית בציונות הדתית, ובהם נשיאי איחוד "תורת הארץ הטובה", הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן.

לצידם חתומים גם הרב זלמן ברוך מלמד, הרב שמואל אליהו, הרב אליעזר איגרא והרב יעקב שפירא, וכן עשרות רבנים נוספים המשתייכים לזרמים ולקהילות שונות בציבור הדתי-לאומי.

הפנייה המשותפת מבקשת להציב עמדה אחידה בסוגיית ההצבעה למפלגות קטנות, על רקע החשש שקולות שיינתנו לרשימות שלא יעברו את אחוז החסימה לא יתורגמו למושבים בכנסת.

המכתב אינו נוקב בשמן של מפלגות מסוימות, אולם הוא מכוון לסוגיית ההתמודדות של רשימות ימין שקיים ספק בנוגע ליכולתן לעבור את אחוז החסימה.

לדברי הרבנים, המדינה ניצבת בפני "הכרעה גורלית", שתשפיע על המשך דרכה ועל אופייה. במכתב נכתב כי תוצאות הבחירות יקבעו "אם נאמנותה של מדינת ישראל לעם, לתורה ולארץ תימשך, או שחלילה היא עלולה להיפגע קשות".

על בסיס תפיסה זו קוראים הרבנים לציבור להביא בחשבון לא רק את זהותה של המפלגה המועדפת עליו, אלא גם את האפשרות שקולותיו לא יעניקו לה ייצוג בכנסת.

לקראת סיום המכתב שבים הרבנים ומדגישים את חומרת הסוגייה בעיניהם. הם אינם מסתפקים באזהרה מפני אובדן קולות, אלא מתארים את ההחלטה בקלפי כבעלת משמעות לאומית עמוקה. "מדובר בדיני נפשות של האומה כולה".