דביר שנרב הקים בית סמוך למקום הפיגוע צילום: דוברות מועצת בנימין; סטילס: מיכל גלעדי

שבע שנים לאחר הפיגוע במעיין דני שבו נרצחה אחותו רנה הי"ד והוא עצמו נפצע קשה, דביר שנרב חוזר אל האזור כדי להתחיל חיים חדשים.

שנרב ואשתו הצטרפו ל-14 המשפחות הראשונות שעלו ליישוב נאות הרים הממוקם בין נווה צוף לנחליאל.

מאחורי ההחלטה להקים בית דווקא באזור הזה עומד סיפור משפחתי שנמשך מאז הפיגוע, דרך שנות השיקום והקושי לשוב למקום, ועד לבקשה שהשמיע אביו של דביר, הרב איתן שנרב, בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך השבעה על בתו.

כעת, שבע שנים לאחר אותה בקשה, הוקם יישוב חדש באזור, ודביר יהיה אחד מתושביו הראשונים.

ההחלטה להצטרף ליישוב נאות הרים התקבלה לפני כמה חודשים. דביר, שנישא לפני כשנה ועובד כיום בבני עקיבא כמנהל תוכנית שמיניסטים לעיירות פיתוח, חיפש יחד עם אשתו מקום שבו יוכלו לקחת חלק בהקמת קהילה חדשה.

אשתו, קצינה בצה"ל, הייתה שותפה לחיפוש אחר מקום מגורים שיאפשר להם להשתלב ביישוב בראשית דרכו. כששמעו השניים על התוכנית להקמת נאות הרים בסמוך לגוש טלמונים, החליטו להצטרף.

הרב איתן שנרב בחנוכת ביתו של דביר דוברות מועצת בנימין; סטילס: מיכל גלעדי

עד למעבר התגוררו בני הזוג בדרום תל אביב. כעת, כשהם מביטים על הנוף הנשקף מהיישוב החדש, דביר עדיין מתקשה להתרגל לשינוי. "אנחנו עדיין לא קולטים שלפני רגע הנוף שלנו היה בניינים בדרום תל אביב, ועכשיו תראו איזה נוף מדהים יש לנו כאן. אמרנו לעצמנו שאנחנו צריכים להתחבר להתיישבות החדשה ולכל הדברים המטורפים שקורים ביהודה ושומרון. מדהים להיות חלק מהפרויקט הזה. ברמה האישית יש לנו קשר דם למקום", אומר דביר.

"ממש לא רחוק מכאן, לפני שבע שנים, איבדתי את אחותי בפיגוע שבו גם אני ואבא שלי נפצענו. לחזור לפה לא מתוך מקום של כאב, אלא כדי להקים יישוב, משפחה ובית, זה משהו שקשה להסביר במילים", הוא מוסיף.

דביר שנרב עם אשתו בבית החדש צילום: מיכל גלעדי

סיפור נוסף הקשור להקמת היישוב נחשף במהלך טקס החנוכה, כאשר דביר ואביו, הרב איתן שנרב, עלו יחד לבמה.

האב חזר בדבריו לימי השבעה על רנה וסיפר על ביקור התנחומים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפחה. אל נתניהו התלווה באותו ביקור ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ.

לדברי הרב שנרב, כבר באותה פגישה ביקש מראש הממשלה לפעול להקמת יישוב חדש באזור שבו נרצחה בתו.

גנץ, שהשתתף גם הוא בטקס, הרחיב על אותה שיחה וסיפר כיצד התעקש הרב איתן בפני נתניהו על הצורך בהקמת יישוב באזור.

הבקשה הושמעה בזמן שהמשפחה ישבה שבעה על רנה. כעבור שבע שנים, בטקס שבו נחנך נאות הרים, עמדו האב ובנו יחד ביישוב החדש, כשדביר נמנה עם המשפחות שעלו להתגורר בו.