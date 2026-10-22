מתוך התרגיל של יחידת דובדבן בשומרון צילום: דובר צה"ל

לוחמי יחידת דובדבן השלימו תרגיל מבצעי רחב היקף בגזרת יהודה ושומרון, שבמסגרתו תרגלו התמודדות עם שורת אירועי קיצון המתרחשים בו-זמנית במספר מוקדים.

התרגיל, שנמשך כיממה, התקיים במרחב היישובים החדשים בצפון השומרון ובעיר אריאל, ונועד לבחון את יכולת היחידה להגיב במהירות לאירועים מתפתחים, לנהל כמה זירות לחימה במקביל ולהגן על תושבי האזור.

במהלך האימון התמודדו הלוחמים והמפקדים עם תרחישים מבצעיים מורכבים, שכללו אירועים מתפרצים בתוך יישובים, לאורך צירי תנועה ובכפרים. התרחישים נבנו כך שידמו מצבים שבהם נדרשים הכוחות לפעול במספר מוקדים בעת ובעונה אחת, תוך התמודדות עם איומים משתנים וצורך בקבלת החלטות מהירה.

אחד הדגשים המרכזיים בתרגיל היה בחינת יכולת היחידה לעבור בין אירועים שונים בלי לפגוע במהירות התגובה ובתיאום בין הכוחות. במסגרת זו תרגלו הלוחמים מתן מענה מבצעי לאיומי טרור, בעוד המפקדים נדרשו לנהל זירות מורכבות ולקבל החלטות בזמן קצר.

מפקד פלגה ביחידת דובדבן, שהתייחס לאימון בשיחה עם ערוץ 7, הסביר כי התרגיל נועד להציב את הלוחמים בפני מציאות מבצעית שבה אין אפשרות להתמקד באירוע אחד בלבד.

"התרגיל דימה מציאות מבצעית מורכבת, שבה אנחנו נדרשים להתמודד עם מספר אירועים במקביל ולקבל החלטות במהירות. המטרה שלנו היא לוודא שכל לוחם ומפקד יודע לפעול תחת לחץ, לשמור על קור רוח ולתת את המענה המבצעי המדויק ביותר בכל זירה", הסביר.

לדבריו "התרגיל חידד את החשיבות של תיאום בין הכוחות, עבודה משותפת עם כלל הגורמים המבצעיים וגמישות במעבר בין תרחישים. אנחנו פועלים כדי להיות מוכנים לכל תרחיש, ולהבטיח שנוכל להגיב במהירות ובמקצועיות כדי לסכל איומים ולהגן על תושבי הגזרה".