פעילי מפלגת נעם לישראל, בראשות ח"כ אבי מעוז, יצאו היום (חמישי) לפעילות רחבת היקף ברחבי הארץ לרגל יום ההילולא של רחל אמנו. במסגרת הפעילות חולקו עשרות אלפי ערכות, כאשר המוקד המרכזי היה בקבר רחל בבית לחם.

הערכות כללו נר להדלקה לעילוי נשמת רחל אמנו, תפילה על הילדים וסימנייה. הפעילים התקבלו בחום ובהתרגשות מצד הציבור שהביע הערכה רבה ליוזמה ולחיבור שהיא מבקשת ליצור למסורת ישראל. ה

פעילות היא חלק מהקו שמובילה המפלגה לחיזוק הזהות היהודית ולהעמקת החיבור של הציבור הרחב למורשת ישראל ולערכיה.

במפלגה סיכמו את הפעילות בסיפוק ואמרו כי המפגש עם הציבור ממחיש עד כמה עם ישראל צמא לבשורה של חיבור לזהותו היהודית, למסורת ישראל ולערכים שעליהם גדל. "אנחנו פוגשים את הצימאון הזה בכל רחבי הארץ, ורואים עד כמה הציבור מתחבר ליוזמות שמחזקות את הזהות היהודית ומבעירה את אש המסורת בלבבות".