יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, תוקף את חבריו בגוש מתנגדי נתניהו, וטוען כי הוא לא יכול לסמוך עליהם.

בהקלטה שנחשפה בכאן חדשות מישיבה של סיעתו נשמע גולן מביע דאגה משותפיו לגוש. לנוכח פרסומים בימים האחרונים על שאלת מחויבות הגוש לביטול חוקי הרפורמה המשפטית טען יו"ר הדמוקרטים כי בקרב מפלגות הגוש יש גורמים שלא ניתן לסמוך עליהם ועלולים לחבור לפורום קהלת.

"יש סביבנו מפלגות שפחות אפשר לסמוך עליהן", אמר. "אם אנחנו רוצים ממשלת תיקון אמיתית צריך דמוקרטים גדולים חזקים. בלי זה הכיוונים יכולים להיות כיווני קהלת וכיוונים אחרים שלא בריאים לתיקונה של מדינת ישראל".

הוא גם תקף אפשרות של הקמת ממשלת אחדות עם הליכוד. "העמדה שלנו מאוד ברורה. אין פשרות. חייבים, פשוט חייבים להקים בלי המשתמטים, בלי הלאומנים הקיצוניים, שבאמת מחרבים עלינו את הבית, וכמובן בלי המושחתים. מבחינתי זה לא רק נתניהו, זה כל הליכוד. אנחנו רוצים לעשות ממשלה עם יואב קיש, מחרב מערכת החינוך? אנחנו רוצים לעשות ממשלה עם שלמה קרעי מחרב התקשורת הישראלית? אנחנו רוצים לעשות ממשלה עם שאר חברי הליכוד שהם באמת שותפים מלאים להפקרה, להפקרה המתמשכת, ולאסון שעוד מתרגש עלינו? ראינו רק בימים האחרונים את כל ההזייה של לצאת לתקיפה פוליטית לחלוטין באיראן", הוסיף.